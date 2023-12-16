Символ национальной идентичности

Об этом говорил Президент Касым-Жомарт Токаев. Он неоднократно подчеркивал значимость казахстанского паспорта. По его словам, бирюзовый документ демонстрирует все прогрессивные принципы, на которых зиждется государственность, олицетворяет собой фундаментальные ценности, благодаря которым наша страна стала известной во всем мире как яркий пример меж­этнической и межрелигиозной толерантности. Также Глава государства отмечает, что в отношении казахстанского пас­порта за рубежом не существует каких-либо ограничений, включая выдачу виз иностранных государств, что является прямым результатом сбалансированного, ответственного внешнеполитического курса и внутренней политики нашей страны.

Обладать паспортом Республики Казахстан – значит быть граж­данином страны, уважаемой на международной арене, говорил Президент на XXXII пленарной сессии Ассамблеи народа Казахстана: «Наш бирюзовый паспорт и небесно-голубой флаг – вот реальные символы нашей идентичности, обусловленные самой историей и находящие живой отклик в сердцах миллионов людей. Наш паспорт дает человеку полный объем прав и обязанностей, связанных с гражданством Республики Казахстан, вне зависимости от этнического происхождения, религиозных взглядов, социального статуса. Обладать нашим паспортом – значит быть гражданином уважаемой на международной арене страны, иметь возможность беспрепятственно посещать все страны и ощущать себя неотъемлемой частью современного мира. И это значит всегда и везде чувствовать себя под защитой своего государства. Паспорт Казахстана олицетворяет прогрессивные ценности, на которых основано наше единство и согласие».

Национальный идентификатор

С распадом СССР и образованием в 1991 году суверенной Респуб­лики Казахстан возник­ла необходимость в замене пас­портов советского образца 1974 года. Они устарели не только с правовой точки зрения, но и в плане технологий защиты, не соответствовали мировым стандартам. Поэтому первостепенной задачей стало создание аутентичной национальной пас­портной системы.

– Одновременно разрабатывался дизайн национального казахстанского паспорта, его внешний облик и содержание. Чтобы легко и однозначно идентифицироваться как паспорт гражданина Республики Казахстан, наряду с государственными символикой и атрибутами он должен был иметь узнаваемые национальные элемен­ты и колорит, а по цветовой гамме соответствовать цвету флага Казахстана. Вместе с тем паспорт должен являться высокотехнологичным продуктом с многоуровневой системой защиты от подделки и соответствовать международным стандартам, то есть не содержать иных данных, кроме личных сведений о владельце документа и специально отведенных страниц для виз и штампов о пересечении границы, – рассказывает старший инспектор по особым поручениям Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел Анар Жомартова.

В процессе изучения зарубежного опыта возникла идея внедрения еще одного документа, давно и широко применяемого европейскими странами, – удостоверения личности, или ID (Identification Document), которое используется исключительно внутри страны. Это своего рода заменитель паспорта, но гораздо меньше, легче в ношении, хранении и использовании, выдается только постоянно проживающим на территории Казахстана граж­данам при достижении 16 лет.

В апреле 1994 года постановлением Кабинета министров Республики Казахстан № 429 были утверждены образцы и описание удостоверения личности и паспорта гражданина РК, а с 1 января 1995 года началось их изготовление и выдача населению.

Согласно правилам, документы, удостоверяющие личность, являются собственностью государства и содержат следующие данные: фамилию, имя, отчество; дату и место рождения; пол; национальную принадлежность (по желанию); гражданство; фотографию; наименование органа, выдавшего документ; дату выдачи, номер документа, срок действия; подпись владельца; индивидуальный идентификационный номер.

Первоначально удостоверяю­щие личность документы изготавливались на базе информационного центра при МВД в Алматы. В 1997 году, в связи с передислокацией центральных органов власти в Астану, в новой столице был создан второй центр документирования, где делали документы для жителей западных, северных и центральных областей Казахстана.

В соответствии со стать­ей 29 Закона «О документах, удостоверяющих личность», а также постановлением Правительства от 17 февраля 1999 года «Некоторые вопросы организаций, подведомственных Министерству внутренних дел РК» деятельность по изготовлению документов, удостоверяющих личность, относится к государственной монополии и осуществляется информационно-производственным центром ведомства.

От бумаги к чипу

С момента обретения независимости Республики Казахстан и вплоть до 2009 года паспорт граж­данина РК не видоизменялся, по крайней мере, в час­ти дизайна. При этом с августа 2007 года в документах, удостоверяющих личность, в том числе и паспортах, дополнительно началось внесение индивидуального идентификационного номера.

С повышением уровня цифровизации, а также с необходимостью усиления контроля при пересечении границ, обусловленного ростом террористических угроз, было принято решение о применении международных стандартов по изготовлению документов, удостоверяющих личность. Кроме того, 19 декабря 2008 года Казахстан был зарегист­рирован в качестве участника DOC ICAO (Международная организация гражданской авиации). А это накладывало определенные обязательства. В частнос­ти, удостоверяющие личность документы должны содержать в себе электронные носители информации (интегральную микросхему), а также дополнительные степени защиты.

Утверждение нормативной правовой базы выпуска электронных документов, удостоверяющих личность, состоялось 24 декаб­ря 2008 года (в рамках реализации Закона «О национальных реестрах идентификационных номеров» постановлением Правительства «О некоторых вопросах документирования населения РК» утвержден образец паспорта гражданина РК, содержащего электронные носители информации). А уже с 5 января 2009 года в Казахстане запущено производство электронных документов по рекомендациям ICAO.

– Стали вноситься существенные изменения. В частнос­ти, в документах начали внедрять электронные чипы, куда в защищенном виде могли вноситься персональные данные владельца паспорта, а также биометрическая информация о гражданине. Существенно был повышен уровень защиты документа, вся вносимая в зону визуальной проверки документа (страница паспорта с персональными данными) информация о гражданине дублируется в защищенном виде также и в чипе, откуда она может быть считана специализированным устройством при наличии специального криптографического ключа. В случае подделки документа путем внесения изменений в зоне визуальной проверки любое расхождение с информацией, продублированной в чипе, уже является признаком фальсификации, – отмечает инспектор по особым поручениям Комитета миграционной службы МВД Анар Жомартова.

Переход на электронные пас­порта осуществлялся естественным путем по мере обращения заявителей, то есть он выдавался по желанию граждан, независимо от возраста и срока действия. При этом введение новых сроков действия было обусловлено необходимостью приведения документов к международным рекомендациям.

Еще одним изменением стало то, что в обновленных паспортах было законодательно закреплено право не указывать сведения о национальности, они вносятся по желанию.

По мере появления усовершенствованных элементов защиты они внедрялись и в паспорта граждан РК, при этом на дизайне документа это никак не отражается.

– Периодическое усовершенствование элементов защиты и их последующее внедрение в документах, удостоверяющих личность, продиктованы требованиями международных стандартов, производятся исходя из соображений повышения уровня безопасности и удобства граждан, в частности, путем автоматизации контроля при прохождении границ, – прокомментировала Анар Жомартова.

Номер паспорта гражданина РК, состоящий из девяти буквенно-цифровых символов (один буквенный символ и восьми­значный цифровой номер), воспроизведен на всех страницах, переднем и заднем форзацах и задней обложке документа. Для нанесения персональных данных используется цветная струйная печать с защитной голографической пленкой. Персональные данные печатаются на английском и казахском языках либо на русском. Кроме того, вторая страница защищается специальной ламинирующей пленкой, которая представляет собой прозрачный голографический слоистый материал, производящий множество визуальных эффектов, сохраняя высокие яркость и разрешение дизайна и характеристик.

Также применены специально разработанные элементы, предназначенные для обеспечения сохранности и повышения уровня защиты произведенных в нем записей от подделок. К ним относятся водяные знаки, гильошированный узор, микротекст, защитная нить, а также элементы с оптически изменяющимися характерис­тиками: чернила, меняющие цвет под воздействием лучей ультрафиолетового спектра; голографические элементы, меняющие цвет в зависимости от угла зрения, и другое.

С 1 января 2024 года документы, удостоверяющие личность, также будут содержать отпечатки пальцев рук их владельца, достигшего 16-летнего возраста. Дети в возрасте от 12 до 16 лет подлежат дактилоскопической регистрации на добровольной основе. Снятие отпечатков пальцев будет проводиться в ЦОНах. Дактилоскопирование будут проходить казахстанцы, впервые получающие или меняющие по различным причинам документы, удостоверяющие личность. Например, в случае истечения срока действия, перемены фамилии, имени и отчества, при утере или краже документа.

Нововведение направлено на усовершенствование биометрической идентификации физических лиц, что в свою очередь позволит исключить факты незаконного документирования, защитить документы от подделок, их владельцев – от мошенничес­ких и иных преступных действий. Также дактилоскопическая регистрация упростит для казахстанцев процедуру пересечения государственных границ других стран. А еще – ускорит процедуру восстановления документов, удостоверяющих личность, как в повседневной жизни, так и при несчастных случаях, в том чис­ле техногенного и природного характера.

В мировых рейтингах

По данным Международного рейтинга силы паспорта (Passport Index), казахстанский паспорт на 1 июля 2023 года занял 53-е мес­то из 97. В рейтинге участвовали 193 страны – члена ООН и шесть территорий (несколько стран могут занимать одно место). Так, для определения индивидуального разряда каждого пас­порта эксперты оценивали их на наличие безвизового режима (VF), визы по прибытии (VOA), электронного разрешения на въезд (eTA) и электронной визы (eVisa), на выдачу визы в течение трех дней.

Самым сильным паспортом в мире признан паспорт граждан ОАЭ. Для них в 125 странах действует безвизовый режим, еще в 55 странах визу можно получить по прибытии, и лишь в 18 странах требуется виза. При этом казахстанцы могут без визы посетить 32 страны. С бирюзовым паспортом граждане могут находиться в Албании, Андорре, Колумбии, Молдове, Монголии, России, Турции и Украине до 90 дней без визы. При поездке в Узбекистан казахстанцы должны зарегист­рироваться в компетентных органах, если они находятся на территории страны более пяти дней, а в Азербайджане, Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане – более 30 дней.

Также обладатели казах­станского паспорта могут без оформления визы посетить Аргентину, Армению, Бразилию, Колумбию, Корею, Малайзию, ОАЭ, Филиппины.

Для укрепления двустороннего сотрудничества и развития туризма Таиланд с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года ввел временный безвизовый режим для граждан Республики Казахстан. Казахстанцы смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней. Для более продолжительных поездок нужно будет оформить визу.

Согласно другому рейтингу самых сильных паспортов мира, который приводится на официальном сайте агентства Henley & Partners, казахстанский пас­порт в июле текущего года занял 66-е место из возможных 103. Данный рейтинг основан на эксклюзивных данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) – крупнейшей и наиболее точной базе данных о путешествиях. Индекс включает в себя 199 различных паспортов и 227 различных туристических направлений, обновляется каждый квартал. По данным экспертов, самым сильным паспортом оказался паспорт Сингапура. Граждане этой страны могут посетить 192 страны из возможных 227 без необходимости получать визу.

Стоить отметить, что за годы независимости изготовлено и выдано около 16 млн бирюзовых паспортов. За 11 месяцев 2023 года – 1 млн 165 тыс.