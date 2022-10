​Символ тысячелетия, молодости и… соблазна

Яблоневый город – сказка наяву

Не так уж много на земле городов, прежнее и нынешнее названия которых несут глубокий смысл. Алматы, что значит «яблоневый», окружен фруктовыми садами, великолепными парками, скверами и бульварами. Весной, когда на южных окраинах зацветают яблоневые, абрикосовые, вишневые сады, это место на Земле становится похожим на сказку.

Красивейший город у подножия изумрудных хребтов Тянь-Шаня известен на весь мир своим самым вкусным и сладким апортом. Лучшего гостинца и не надо тем, кто живет в соседнем регионе или далеко за пределами страны. Сейчас наказ привезти апорт дают реже, но радуются такому подарку еще больше. Душист, нежен, сочен, да еще и хранится чуть ли не семь месяцев.

Особую гордость в душе алматинцев вызывает тот факт, что все попытки выращивать «алматинские» сорта яблок за пределами области оканчивались неудачей. Они росли, давали всходы, но вкус и запах были уже не те… Это осознавали и за рубежом – королевский дом Саудитов предпочитал, например, покупать яблоки для своих столов прямо в Казахстане. Одно время апорт начал вырождаться, теперь наступил яблочный ренессанс. И не случайно главным событием празднования Дня города Алматы, который проводится в третье воскресенье сентября, традиционно считается AppleFest.

Но апорт – не единственное сокровище и забота. К этому разряду относится и дикорастущая яблоня Сиверса, которая тоже известна далеко за пределами страны. Большой интерес к ней проявила французский ученый и режиссер документальных фильмов Катерин Пэкс. Она написала книгу «Дикие яблони Тянь-Шаня, Казахстан». Затем сняла фильм с участием ныне покойного академика Аймака Джангалиева, который много сделал для сохранения диких яблоневых садов. При жизни Джангалиев создал коллекцию сортов Сиверса в ботаничес­ком саду-заповеднике. Он получил 27 государственных патентов на самые выдающиеся из них.

На губах вкус яблок ощущая / Я иду в знакомые сады. / Мой прекрасный город – сказка рая, / Яркий свет негаснущей мечты.

Эти строки принадлежат поэту Серику Устабекову, но они близки каждому казахстанцу. Тем, кто жил и учился в этом городе, и тем, кто сейчас не словом, а делом возвращает былую славу символу Алматы – апорту. Символично и то, что в 2005 году в парке Кок-Тобе на одноименной горе появился фонтан «Яблоко» скульптора Е. Рахмадиева, куда туристы и местные жители бросают монетки «на счастье», загадывают желания и верят, что они исполнятся.

Пошел Ньютон гулять в сад…

В древнегреческой мифологии в медовые яблоневые сады попадали души праведников. Потому и добытые Гераклом трудом и подвигом яблоки Гесперид вернулись в волшебный сад, чтобы остаться уделом богов. В сказках яблони помогают встретиться влюбленным. Бездетным дарят здоровых наследников, продлевают молодость, красят девичьи щечки румянцем. И предсказывают судьбу, как в «Сказке о серебряном блюдечке и наливном яблочке». В «Легенде о любви» принцесса Ширин бросает яблоко художнику Ферхаду как признание в своих чувствах. В нежной русской сказке «Безручка» несчастная девица, вкусив яблочка, получает в женихи хозяина.

Сказочные приметы перекочевали в жизнь еще в стародавние времена. Цветами яблоневого дерева украшали венок невесты, в день свадьбы молодые получали в дар корзину яблок, чтобы дом стал изобильным. Иногда в яблочных сюжетах крылось недоброе:

«…над­кусила царевна яблоко и тут же умерла». Коварно яблочко в пушкинской «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях», хоть внешне и прекрасно: «Соку спелого полно, так свежо и так душисто, так румяно-золотисто…» Да и Белоснежку Мачеха отравила лукавым яблочком. Нередко сладкому плоду отведена роль соблазна, поддавшись которому, герой несет наказание. Такова уж библейская традиция.

…Однажды почтенный старец Исаак Ньютон, совершая моцион по яблоневому саду, наблюдал, как сбрасывают усталые деревья свои созревшие плоды. Что, утверждают, помогло ему открыть закон всемирного тяготения. Это событие вдохновило Байрона на провидческие строки: «Ведь Ньютона открытие разбило / Неведенья мучительное зло. / Дорогу к новым звездам проложило / И новый выход страждущим дало. / Уж скоро мы, природы властелины, / И на луну пошлем свои машины!»

Спустя полтора века яблочно-космическую тему подхватил Евгений Долматовский: «Утверждают космонавты и мечтатели, / Что на Марсе будут яблони цвести». Последняя строчка стала крылатой, как и поговорки: «Яблоко от яблоньки недалеко падает», «Попасть в «яблочко», «В чужом саду яблоки всегда слаще», «Яблоку негде упасть»…

Предмет грез и вдохновенья

Сколько яблонь цветет в художественной литературе, сколько героев хрустит их сочными плодами, сколько грез и воспоминаний проносятся в умах, а также в головах так называемых лишних и маленьких людей большой литературы под яблочные ароматы. «Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи… и – запах антоновских яблок». Или другое, тоже из Бунина: «Деревенские дела хороши, если антоновка уродилась: значит, и хлеб уродился…» У Гюго в «Соборе Парижской Богоматери» знаменитый кабачок назывался «Яблоко Евы», а Кармен у Мериме вспоминает бедную матушку, чей достаток – садик с «двумя десятками сидровых яблонь». Рождественское счастье в сказках Гофмана связано с медом и яблоками. Первоначальное название пьесы Островского «Правда – хорошо, а счастье лучше» – «Наливные яблоки». Ведь там действие происходит в яблоневом саду.

Яблоневый сад в лунном свете вспыхивает золотом при явлении чудо-птицы в балете на музыку Игоря Стравинского «Жар-птица». «В дивных райских садах наберу бледно-розовых яблок», – пел Владимир Высоцкий. «Светят прощальным светом яблоки на снегу» – хит Андрея Дементьева.

Яблоками, как елочными шарами, украшены ветви деревьев на картине Кустодиева «Яблоневый сад». Сила одухотворенной природы манит в яблочных натюрмортах Сезанна и Ореста Кипренского. А первые люди в райском саду у Тициана и Рубенса, а яблочко рядышком с младенцем Христом на полотне Беллини? Грехопадение – любимый сюжет живописи Средневековья. «Подкрепите меня вином и освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви» – из «Песни песней» царя Соломона. У Вергилия «Галатея игривая» бросает яблочко, как мячик. Гетевский Фауст «видел яблоню во сне».

Ближе по времени – «Яблочко» – песня: «Эх, яблочко цвета ясного, / Ты за белого, я за красного…» Так пели хлопцы, разлетевшиеся в бурю истории по вражеским станам. Легендарным стал одноименный мат­росский танец – изюминка балета «Красный мак» и хит флотской сюиты «День на корабле» Игоря Моисеева. Раз уж заговорили о танце, то как не вспомнить слова маэстро Энрико Чекетти: «В мире родилось яблоко, его разрезали надвое, одна половина стала Павловой, другая Спесивцевой». Сергей Дягилев добавлял, что в его представлении Спесивцева – сторона яблока, обращенная к солнцу.

Из-за яблок чуть было не погибла кинокарьера Юрия Яковлева. Маленького Юру пригласили сниматься в фильме «Тимур и его команда»: «Надкусишь яблоко и поморщишься». Пробы он провалил, заработал комплекс и решил, что кино не для него…

Средство Макропулуса

О целебных свойствах яблок ходят легенды. Молодильные в сказках выступают панацеей – как средство Макропулуса, позволившее героине Карела Чапека бодро шагать по жизни более трех столетий. Съешь яблочко наливное, золотое – и вмиг помолодеешь. По меркам нынешнего века молодость – это стройность. Девицы устраивают яблочные дие­ты, да и зрелые дамы заглушают яблоками волчий аппетит, стремясь избавиться от ненавистных килограммов. В дневнике одна из барышень сделала такую запись: «Утро – яблоко и чай. Обед – яблоко и морковка. Ужин – яблоко и кефир. Зачем я так натрескалась?» Яблочных диет наберется свыше десятка, но опытные бойцы армии худейцев предпочитают такую: после четырех-пяти дней привычных трапез – разгрузочный яблочный день.

Яблоко – не только средство уменьшить размер одежды, оно, действительно, королевский лекарь. Недавно британские ученые решили проверить правильность старой английской пословицы «Кто яблоко в день съедает, у доктора не бывает» (An apple a day keeps doctor away) и восхитились результатами. Оказывается, эпикатехин – сильнейший антиоксидант, коим богаты яблоки, – повышает иммунитет и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Съедая ежедневно хотя бы по одному плоду, можно обмануть старость: сосуды будут отставать от вашего биологического возраста лет на семнадцать. По данным американцев, экстракты яблок блокируют развитие раковых клеток. Новые отечественные исследования встают на защиту свежевыжатого сока – он сохраняет молодость мозга и укрепляет память.

Немало яблочных советов и в народной медицине. В старину верили, и не напрасно, в заживляющие свойства яблок. Трещины губ, рук, пяток смазывали яблочной кашицей, в равных пропорциях смешанной с жиром. Соком кислых яблок натирали бородавки. Чай с нарезанными яблоками оказывает общеукрепляющее действие, помогает справиться с кашлем, восстанавливает голос и снижает порывы агрессии. К тому же такой напиток источает насыщенный яблочный запах, тонизируя и повышая работоспособность. И еще! Яблоко – единственный фрукт, заменяющий зубную щетку.

Красные, зеленые, желтые

Какой цвет предпочесть? Крас­ные плоды слаще, в них больше фруктозы. А зеленые опережают красных и желтых собратьев по содержанию железа. К тому же они гипоаллергенны и не вызывают раздражения. Кислые зеленые яблоки помогают переварить жирную и тяжелую пищу, поэтому ни один повар не добавит к утке или гусю алое яблочко. Самыми полезными считаются такие «зеленые» сорта, как антоновка, белый налив, Симиренко и ранет, хотя в последнем красноватые крапинки на шкурке иногда сливаются в алые щечки.

Антиоксидантной защиты в кожуре гораздо больше, чем в мякоти, поэтому яблоки не стоит чистить. За исключением тех, чей глянцевый вид наводит на мысли о восковой бутафории. Чаще всего такая красота – признак химической обработки. Тогда шкуру надо содрать – причем захватить не менее двух миллимет­ров. Знатоки советуют не бояться червоточинок – это свидетельствует, считают они, об экологической чистоте: «В плохом яблоке даже червяки не водятся».

Прекраснейшей

Яблоко – не только образ, но и символ. Нью-Йорк, который на Западе часто называют столицей мира, например, даже получил прозвище «Большое яблоко». Единого объяс­нения этому нет. То вспоминают яблоню переселенцев как первое дерево, давшее сочные плоды на незнакомой земле. То связывают происхождение города со знаменитыми нью-йоркскими скачками и сленгом жокеев, которые точно знают, что яблоки – любимое лакомство лошадей, большие скачки – большое лакомство (яблоко). Есть версия, построенная на крылатой фразе джазовых музыкантов: «На древе успеха много яблок, но если тебе удалось завоевать Нью-Йорк, тебе досталось большое яблоко», ведь Америка – родина джаза, а Нью-Йорк оспаривал право быть его столицей у Нового Орлеана.

Самое большое яблоко – в центре современного Манхэттена – над подземным магазином фирмы Apple, хотя ее штаб-квартира находится в штате Калифорния. Но почему именно Apple? Для названия нужно было придумать слово-символ, которое согласно алфавиту пойдет выше конкурентов – компании Atari. Ничего подходящего не находилось, тогда основатель компании Стивен Джобс, не мудрствуя лукаво, вспомнил о своем любимом фрукте. Яблочная тема прижилась, и имя компьютерам – Macintosh – дали по любимому сорту яблок их разработчика Джефа Раскина.

Ну и как тут не вспомнить о другом импортном яблоке – сорта Грэнни-смит, которое стало логотипом звукозаписывающего лейбла Apple Records, основанного знаменитой «ливерпульской четверкой»?

Однако яблоко – это еще и символ раздора. Как известно, плод с надписью «прекраснейшей» стал причиной распри между Герой, Афиной и Афродитой. Парис должен был вручить яблоко одной из богинь: Гера гарантировала власть, Афина обещала воинскую славу, Афродита дарила чужую жену – прекрасную Елену. Последнее предложение и выбрал Парис, что привело к Троянской войне.

Покупать, так сорок

В древних мифах яблоки – символ знания, мудрости и солнечного тепла. Недаром яблоня считается священным деревом бога Солнца Аполлона, имя которого происходит от того же корня, что и современное английское слово Аpple.

В персидских странах бытует легенда о сорока яблоках. Там считают, что если загадаешь желание, а затем съешь один за другим сорок плодов, предварительно подув на каждый, – желание непременно сбудется. Но если остановишься на тридцать девятом – все волшебство исчезнет и на дом обрушатся несчастья.

Не будем расстраиваться! Сказки все это!