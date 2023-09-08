Sinopec заинтересовался участием в новых нефтегазовых проектах в Казахстане

Международное сотрудничество, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Президент компании выступил с инициативой организовать профессиональную стажировку для казахстанских специалистов нефтегазовой отрасли.

Фото пресс-службы правительства РК

Вопросы реализации новых проектов в нефтегазовой сфере обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и президент компании Sinopec Юй Баоцай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Глава Кабмина подчеркнул, что при непосредственном участии Sinopec в республике завершен ряд значимых проектов, в том числе модернизация Атырауского НПЗ.

Он также напомнил, что в недавнем Послании народу президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил необходимость сформировать прочный промышленный каркас страны. В частности, поставлена задача по ускоренному развитию нефтегазохимических производств.

«В этой связи «якорный» проект «Полиэтилен» является важным этапом в развитии нефтегазохимической отрасли, а его реализация окажет мультипликативный эффект на экономику страны. Учитывая, что Sinopec является одним из мировых лидеров в области нефтегазохимии, вопрос вхождения компании в проект в качестве равноправного партнера имеет стратегическое значение», — сказал Алихан Смаилов.

Вместе с тем было отмечено, что Sinopec рассматривает возможность участия в других перспективных проектах в Казахстане.

В свою очередь глава компании Sinopec отметил, что сотрудничество Казахстана и Китая в сфере энергетики сегодня развивается высокими темпами. В свою очередь, это вносит весомый вклад в повышение благосостояния народов двух стран.

Президент Sinopec также выступил с инициативой организовать профессиональную стажировку для казахстанских специалистов нефтегазовой отрасли.

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