Сирийские оппозиционеры на переговорах в Астане призвали вывести войска и возродить армию

Заключительный документ подписали участники сирийских переговоров, которые три дня проходили в закрытом режиме в Астане. Участники консультаций призвали к выводу из Сирии всех иностранных военных и к возрождению армии, передает Каzpravda.kz
со ссылкой на республиканский телеканал "Хабар".
Как стало известно, также они пришли к согласию по гуманитарным проблемам и, в частности, "по организации коридоров при поддержке таких международных организаций, как Красный Крест и Красный Полумесяц для доставки гуманитарной помощи беженцам".
Также в ходе астанинского диалога представители ключевых сил сирийской оппозиции обсудили "Дорожную карту" для политического решения многолетнего кризиса.
По информации телеканала, "после первого раунда переговоров в Астане ее участники готовы ко второй встрече на казахстанской площадке".
Переговоры сирийской оппозиции начались в казахстанской столице 25 мая. Они проходили в закрытом режиме.
Министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов накануне встречи отметил, что "идея этих переговоров была высказана самими сирийскими группами", а задача МИД республики только "помогать".
"Было обращение к нашему Президенту. Не в привычке нашего Президента отказывать, когда поступает просьба о помощи. Тем более мы все переживаем за сирийскую ситуацию, поэтому мы сказали: мы поможем вам и постараемся создать хорошие условия для ваших переговоров", – сказал министр.
Он также выразил надежду, что "переговоры сирийских оппозиционных групп достигнут некоторого прогресса в нахождении способов разрешения кризиса и облегчения страданий".