В своем выступлении на заседании Национального курултая Президент страны подчерк­нул, что наращивание инвестиций в человеческий капитал является ключевым приоритетом государства. Этот контекст особенно актуален в нынешних условиях – стремительной цифровизации, кардинальных изменений на рынке труда и острой необходимости в обеспечении технологического суверенитета.

фото из архива "КП"

Сегодня казахстанская система образования находится на важном этапе трансформации. С одной стороны, еще дают о себе знать не до конца решенные проблемы, связанные с нехваткой школ, дефицитом квалифицированных педагогичес­ких кадров. Сохраняется разрыв между городскими и сельскими учебными заведениями. С другой стороны, перед страной открываются новые перспективы, связанные с цифровой революцией, внедрением искусственного интеллекта и растущим спросом на специа­листов будущего.

Одним из наиболее значимых событий последних лет стала реа­лизация национального проекта «Комфортная школа», результаты которого особо отметил Президент. Акмолинская область, как сказал Глава государства, первой в стране завершила строительство всех девяти запланированных школ на 12 200 мест. Благодаря вводу прос­торных и современных учебных заведений в восемь раз снижен дефицит ученических мест в Целиноградском районе, в областном центре – в полтора раза.

В Кокшетау решен имевший мес­то вопрос переуплотнения десяти школ. Однако важно понимать, что строительство новых зданий и оснащение учебных заведений – лишь часть реализации проекта. Не менее важно создавать цифровую инфраструктуру и обеспечивать безо­пасность учащихся.

Особое внимание важно уделять не только обучению детей, но и их воспитанию. Ответом на современные вызовы, в том числе рост кибербуллинга, влияние деструктивного контента в социальных сетях, стали программа «Біртұтас тәрбие» и концепция «Адал азамат». Они направлены на формирование у подрастающего поколения патрио­тизма, этических ценностей и критического мышления.

Еще одним важным направлением является развитие инклюзивного образования. К 2026 году во всех областных центрах должны появиться специализированные реабилитационные центры для детей с особыми потребностями. Новый закон закрепит их права на качественное образование. Это серь­езный шаг к созданию общества равных возможностей.

Как известно, 2025-й объявлен Годом рабочих профессий, что отражает запрос экономики на квалифицированные технические кадры. В условиях индустриализации и развития приоритетных отраслей, таких как агропромышленный комплекс, энергетика и логистика, профессионально-технические колледжи должны готовить специалистов, востребованных на рынке труда. Успешный опыт Костанайского колледжа автомобильного транспорта, интегрированного с предприятиями, которым на курултае поделился его директор Дмитрий Павленко, показывает: такой подход работает и его непременно нужно внедрять.

На международной арене образование тоже переживает период глубоких изменений. Казахстан, стремясь не отстать от глобальных трендов, делает ставку на цифровизацию и искусственный интеллект. Но для сохранения конкурентоспособности необходимо активнее внедрять IT-технологии в учебный процесс. Время не ждет. Школам и вузам нужно уделять больше внимания программированию, анализу данных и кибербезопасности.

Современный мир требует от образования не просто передачи знаний, но и развития гибких навыков. Критическое мышление, эмоциональный интеллект, способность работать в мультикультурной среде – именно эти компетенции будут определять успех в эпоху автоматизации. Казахстанским университетам и школам стоит активнее перенимать лучшие меж­дународные практики.

Еще одним актуальным трендом стало устойчивое развитие. Климатические изменения и переход к «зеленой» экономике требуют включения в учебные программы тем, связанных с энергосбережением, переработкой отходов и адаптацией к экологическим вызовам.

Нельзя не отметить и глобальную конкуренцию за таланты. Страны, корпорации, университеты в борьбе за них предлагают заманчивые перспективы и возможности. Ежегодно наши лучшие выпускники получают приглашения от зарубежных вузов и, разумеется, уезжают. Сегодня более 90 тыс. молодых казахстанцев учатся за рубежом. На мой взгляд, работа с талант­ливыми детьми, молодежью у нас пребывает на все еще недос­таточно хорошем уровне. К примеру, у выпускников программы «Болашақ», окончивших вузы за рубежом, возникают проблемы с трудоустройством по завершении учебы.

И тут возникает серьезный вопрос: насколько у нас сегодня талант-менеджмент настроен на карьерное развитие выпускника?

Глава государства четко обозначил ориентиры развития образования: переход от количества к качеству, усиление практической направленности обучения, цифровой прорыв и сохранение баланса между традициями и инновациями. Однако реализация этих задач зависит не только от государства, но и от всех участников образовательного процесса – педагогов, родителей, студентов. Только сочетая современные навыки с национальными ценностями, Казахстан сможет воспитать поколение, способное вывес­ти страну в число самых развитых государств мира.