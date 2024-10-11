Система предупреждения и реагирования на ЧС должна быть инклюзивной

фото из архива «КП»

Сегодня Казахстан по праву является региональным лидером в реализации инициатив в области защиты прав человека. Наша страна присоединилась к основным универсальным договорам в этой сфере, включая Всеобщую декларацию прав человека и правозащитные конвенции ООН, и всецело поддерживает принцип недопустимости дискриминации по признакам состояния здоровья.

Однако есть сферы, на которые требуется обратить более пристальное внимание. Одна из них – защита прав лиц с инвалидностью в условиях изменения климата и чрезвычайных ситуаций. Этой теме был посвящен прошедший в Астане международный форум, организованный ассоциацией женщин с инвалидностью «Шырақ» при поддержке Министерства иностранных дел РК и Фонда Евразия в рамках программы «Социальные инновации в Центральной Азии», финансируемой USAID.

– Текущие реалии демонстрируют необходимость наращивания усилий по повышению качества и, самое главное, безопасности жизни лиц с инвалиднос­тью. Вызовы, связанные с изменением климата, стремительно возрастают. Принимаемые государством меры по борьбе с изменениями климата и адаптации к его последствиям, безусловно, должны обязательно учитывать права человека и особенно права наиболее уязвимых групп населения, в том числе лиц с инвалидностью, – отметила руководитель Национального центра по правам человека Салтанат Турсынбекова.

Директор USAID в Казахстане Элизабет Сантуччи также подчеркнула, что разрушительные последствия изменения климата ощущаются по всему миру, оказывая влияние на сообщества, экосистемы и экономику. Однако часто упускается из виду, что ЧС и бедствия, связанные с изменением климата, ложатся непропорционально тяжелым бременем на людей с инвалидностью, обратила внимание спикер.

Системы предотвращения ЧС, реагирования и восстановления после них должны учитывать дифференцированные потребности разных слоев населения. Сейчас с этим есть некоторые проблемы.

Региональный офис Управления ООН по снижению риска бедствий по ЦА провел опрос, который показал, что одной из них является надлежащее информирование. Так, у большинства людей с инвалидностью нет личных планов готовности к бедствиям, системы раннего оповещения о ЧС не учитывают потребности людей с различными типами инвалидности, так же как и информационные ресурсы по теме ЧС.

– Когда в январе этого года в Алматы случилось землетрясение, мы реально ощутили на себе, насколько не защищены в данной ситуации, насколько уязвимы, – отмечает Меруерт Кулахметова, представитель общества лиц с инвалидностью «Кедергiсiз.KZ», сама пользующаяся коляской. – Мы не знали куда бежать, как должна проводиться эвакуация, куда обращаться. После этого стали проводить анализ по Алматы и поняли, что систему реагирования на ЧС в городе инклюзивной назвать нельзя.

Как говорит Меруерт Кулахметова, в принципе алгоритмы для людей в таких ситуациях есть, но они не проработаны с учетом потребностей людей с инвалидностью – ограничения по здоровью бывают разные (мобильность, зрение, слух, ментальные нарушения), потребности у каждого свои, так что стратегии управления рисками и алгоритмы реагирования должны быть подходящими. Решение этой проблемы, по ее мнению, в первую очередь лежит в информировании и обучении – как самих людей с инвалидностью (ЛсИ), так и сотрудников служб спасения, которые также должны знать о потребностях ЛсИ, уметь работать с ними.

– Смертность в результате стихийных бедствий тесно связана с качеством управления рисками, и у людей с инвалиднос­тью уровень смертности в результате бедствий в два раза выше, – подчеркнула эксперт офиса Управления ООН по снижению риска бедствий по ЦА Самал Бекмаганбетова. – Люди с ограниченными возможностями также часто находятся в социальной и географической изоляции во время стихийных бедствий, поэтому мы должны учитывать дифференцированные потребности каждой категории лиц с инвалидностью. Но для этого необходимо менять общие подходы, создавать дезагрегированные базы данных. Также необходимо увеличивать инвестиции в снижение риска бедствий с учетом инклюзии. Это можно делать, например, через прямое финансирование организаций людей с инвалидностью, – отметила она.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев подчеркнул, что весенние наводнения также актуализировали вопрос уязвимости населения перед лицом природных катаклизмов. Люди с инвалидностью сталкиваются с непреодолимыми препятствиями в эвакуации, доступе к помощи и восстановлении после катастрофы.

– В Казахстане сегодня проживают 725 тысяч лиц с инвалидностью, что составляет 3,6% от общей численности населения. Из них имеют затруднения в передвижении порядка 205 тысяч человек, в том числе 30 тысяч детей. Наш общий долг – обеспечить защиту их прав в полной мере, чтобы их нужды учитывались при планировании и проведении спасательных операций, – обозначил он позицию государства.

Вице-министр также напомнил, что по поручению Президента МТСЗН разработало проект Концепции инклюзивной политики до 2030 года. Принципиальная особенность документа в том, что он обеспечивает переход от медико-социальной к социально-правозащитной политике в отношении лиц с инвалидностью. По словам Аскарбека Ертаева, проектом концепции предусматривается внедрение новых стандартов правовых норм, гарантирующих защиту прав и безопасность людей с инвалидностью в условиях ЧС, в том числе направленных на прогнозирование рисков и снижение уязвимости.

– Прорабатывается вопрос создания сис­темы обучения безопасному поведению в условиях ЧС для лиц с инвалидностью и членов их семей. В целях своевременного оповещения о наступлении ЧС будет внедрен широкий спектр форматов, включая текст, аудио, видео и жестовый язык. Все эти подходы будут прорабатываться с нашими коллегами из МЧС, экс­пертным сообществом и НПО, – добавил вице-министр.

Председатель ассоциации «Шырақ» Татьяна Баклажанская подчеркнула, что и законодательство, защищающее права людей с инвалидностью, также должно быть адаптировано с учетом климатических изменений и ЧС, включая доступ к экстренной помощи, безопасным укрытиям и основным услугам.

– Недостаточная доступность инфраструктуры, недостаточность или отсутствие подготовки служб спасения и отсутствие данных по потребностям людей с инвалидностью усугубляют их положение в условиях ЧС. Ключевым аспектом является интеграция принципов инклюзивности и разнообразия в стратегические планы по борьбе с последствиями изменения климата, – акцентировала она.

В целом создание инклюзивных систем невозможно без участия самих лиц с инвалидностью. Это означает, что различные группы людей с инвалидностью должны присутствовать в составах комиссий, комитетов, советов на уровне принятия решений, чтобы рассказать о реальных потребностях и трудностях, с которыми сталкиваются в различных ситуациях. Например, люди с нарушением слуха не услышат сирену, оповещающую о ЧС, а людям с ментальными нарушениями, чтобы понять, что происходит и что делать, необходима адаптированная под их потребности информация.

На форуме были представлены подготовленные организациями лиц с инвалидностью рекомендации, нацеленные на усиление системы защиты прав людей с инвалидностью в условиях ЧС и изменения климата. Они будут направлены в государственные органы, Парламент, правозащитные структуры, с тем чтобы при разработке политик и стратегий, касающихся данных вопросов, учитывалось и мнение самих людей с инвалидностью.

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