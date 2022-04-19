Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Правительство , Образование
Системе высшего образования Казахстана нужна перезагрузка — Премьер

В ходе заседания Правительства под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова были рассмотрены меры по обеспечению отраслей экономики страны квалифицированными кадрами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

С докладами по данному вопросу выступили министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, ректор Казахского национального исследовательского технического университета им. Сатпаева Мейрам Бегентаев и директор Хромтауского горно-технического колледжа Багдашжан Мулдашева.

Так, по словам главы МОН РК, качественная подготовка кадров напрямую зависит от совместной работы госорганов, учебных заведений и работодателей. В настоящее время в стране проходят обучение свыше 1 млн человек, 300 тыс. из них ежегодно выходят на рынок труда.

Для повышения уровня подготовки кадров МОН РК ведет работу по шести основным направлениям, которые предусматривают увеличение количества образовательных грантов, совершенствование системы отбора для поступления, обновление топ-менеджмента и расширение академической свободы вузов, разработку новых образовательных программ, развитие дуального обучения, открытие в РК филиалов зарубежных вузов, создание центров компетенций при колледжах, а также усиление госконтроля.

При этом, по словам Асхата Аймагамбетова, есть ряд проблемных вопросов: недостаточно развита система сертификации, низкая заинтересованность работодателей в подготовке кадров, требуется повысить финансирование новых образовательных проектов и обновить материально-техническую базу вузов и колледжей, также необходимо усовершенствовать методику прогнозирования потребности в кадрах.

В своем выступлении глава Минтруда Тамара Дуйсенова сообщила, что основными вызовами рынка труда до 2030 года являются существенный прирост молодежи, вступающей в рабочую силу, недостаточная генерация рабочих мест в экономике, а также ускоренное распространение технологий и инноваций, ведущих к исчезновению ряда профессий.

Все это приводит к необходимости дальнейшей модернизации системы подготовки кадров, в основе которой лежит Национальная система квалификаций (НСК). При этом НСК требуется адаптировать к новым экономическим условиям.

В рамках этой работы планируется усовершенствовать механизмы прогнозирования дефицита конкретных специалистов, создать Банк профессиональных стандартов и закрепить за каждым госорганом ответственность по охвату профстандартами всех отраслевых профессий.

Еще одной ключевой задачей является разработка образовательных программ на основе профстандартов. Чтобы стимулировать это направление, предлагается выделять государственный образовательный заказ организациям, обучающим по программам, актуализированным согласно профстандартам.

Кроме того, в настоящее время проводится работа по законодательному закреплению порядка признания профессиональных квалификаций работников, что должно подстегнуть развитие НСК. В рамках этого направления прорабатываются механизмы признания неформального и информального образования, ваучерно-модульная система признания квалификаций безработных и система учета признания квалификаций работников при декларировании деятельности работодателя.

Заслушав докладчиков, Алихан Смаилов отметил, что вопрос подготовки кадров является одним из самых актуальных для Казахстана.

«Для новых предприятий, реализации инвестпроектов экономике нужны высококвалифицированные специалисты. Развитие индустрии зависит от качества человеческого капитала. В рамках реализации национальных проектов, Программы повышения доходов населения предусмотрено создание более двух млн новых рабочих мест. В этой связи Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделил особое внимание переориентации системы подготовки кадров», — сказал Премьер.

Глава Правительства подчеркнул, что нужна перезагрузка системы высшего образования для повышения конкурентоспособности отечественных университетов и сокращения оттока молодежи после обучения в зарубежных вузах.

«В целях подготовки кадров планируется создать региональные карты потребностей в специалистах, организовать шефство предприятий над колледжами. В школах должна вестись ранняя профориентация. Колледжи и вузы должны стать «центром притяжения» для молодежи, работодателей, инвесторов и предлагать не только традиционные, но и краткосрочные программы обучения. Все эти задачи должны быть учтены в Концепции развития образования до 2025 года», — продолжил А. Смаилов.

Премьер-министр РК дал ряд соответствующих поручений Министерству труда и социальной защиты населения, НПП «Атамекен» и акиматам регионов.

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