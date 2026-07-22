Систему охраны ментального здоровья реформируют в Казахстане

Фото: пресс-служба правительства РК

В Казахстане меняют подход к охране ментального здоровья населения: акцент смещается с лечения последствий на профилактику, раннее выявление и сопровождение человека на всех этапах. Эти меры предусмотрены новым Комплексным планом по охране ментального здоровья на 2027-2030 годы, который рассмотрели на совещании в Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

О новых подходах доложила Акмарал Альназарова. Сегодня специализированную помощь оказывают две республиканские клиники, 20 региональных центров психического здоровья, 98 первичных центров и более 200 кабинетов психического здоровья в сельской местности. Вместе с тем проведенный анализ показал необходимость дальнейшего развития службы.

Новый Комплексный план предусматривает интеграцию специалистов по психическому здоровью в работу поликлиник, развитие ранней диагностики, цифровизацию маршрута пациента, укрепление кадрового потенциала и обновление инфраструктуры. Особое внимание будет уделено детям и подросткам.

В рамках разработки Комплексного плана профильные ведомства представили свои предложения, направленные на развитие научных исследований, совершенствование подготовки специалистов, обновление образовательных программ, повышение квалификации педагогов и психологов, а также дальнейшее развитие системы специальных социальных услуг и инфраструктуры для детей и взрослых с инвалидностью.

После заслушивания докладов министерств и акиматов регионов Комплексный план по охране ментального здоровья на 2027-2030 годы был одобрен.