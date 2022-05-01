Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 мая

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 1 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 10 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 4

– город Алматы - 5

– Алматинская область - 1

Всего в стране выявлены 1 305 543 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 12 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 1 291 078.

На 1 мая лечение от КВИ продолжают получать 1 663 человека (–805+ и 858 КВИ-), из них в стационарах находятся 85 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 578 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 13 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

29 апреля зафиксировано 20 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 10 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88 980, летальных случаев - 5 353, выздоровевших -  82 768.

 

 

 

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