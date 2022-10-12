Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 12 октября

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 12 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

На 12 октября лечение от КВИ продолжают получать 1 039 человек (–902+ и 137 КВИ-), из них в стационарах находятся 106 пациентов, на амбулаторном уровне – 933 пациентa.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.