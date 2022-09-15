Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 сентября

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 15 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 177 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 33

– город Алматы – 15

– город Шымкент – 1

– Акмолинская область – 19

– Актюбинская область – 4

– Алматинская область – 1

– Жетысуская область – 2

– Атырауская область – 4

– Восточно-Казахстанская область – 5

– Абайская область – 1

– Жамбылская область – 1

– Западно-Казахстанская область – 15

– Карагандинская область – 27

– Улытауская область – 6

– Костанайская область – 19

– Кызылординская область – 0

– Мангистауская область – 6

– Павлодарская область – 10

– Северо-Казахстанская область – 8

– Туркестанская область – 0

Всего в стране выявлены 1 392 109 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 405 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 363 761.

На 15 сентября лечение от КВИ продолжают получать 14 869 человек (–14 659+ и 210 КВИ-), из них в стационарах находятся 218 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 651 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.