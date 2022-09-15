Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 сентября

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 15 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 177 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 33
– город Алматы – 15
– город Шымкент – 1
– Акмолинская область – 19
– Актюбинская область – 4
– Алматинская область – 1
– Жетысуская область – 2
– Атырауская область – 4
– Восточно-Казахстанская область – 5
– Абайская область – 1
– Жамбылская область – 1
– Западно-Казахстанская область – 15
– Карагандинская область – 27
– Улытауская область – 6
– Костанайская область – 19
– Кызылординская область – 0
– Мангистауская область – 6
– Павлодарская область – 10
– Северо-Казахстанская область – 8
– Туркестанская область – 0
Всего в стране выявлены 1 392 109 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 405 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 363 761.
На 15 сентября лечение от КВИ продолжают получать 14 869 человек (–14 659+ и 210 КВИ-), из них в стационарах находятся 218 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 651 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.