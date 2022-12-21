Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 декабря

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 21 декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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На 21 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 234 человека (–2 127+ и 107 КВИ-), из них в стационарах находятся 311 пациентов, на амбулаторном – 1 923 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.