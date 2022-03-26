Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 марта

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 26 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 34 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 2

– город Алматы - 11

– Акмолинская область - 1

– Алматинская область - 2

– Восточно-Казахстанская область - 7

– Карагандинская область - 5

– Костанайская область - 2

– Павлодарская область - 3

– Северо-Казахстанская область - 1

Всего в стране выявлено 1 305 017 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 797 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 287 757.

От коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончался 1 человек.

На 26 марта лечение от КВИ продолжают получать 4 622 человека (–3 602+ и 1 020 КВИ-), из них в стационарах находятся 516 пациентов, на амбулаторном уровне – 4 106 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 18 пациентов, на аппарате ИВЛ – 7 пациентов.

24 марта зафиксировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и не зафиксирован летальный исход, 9 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88 581, летальных случаев – 5 351, выздоровевших – 82 210.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 марта

В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.