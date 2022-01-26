Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 января

Коронавирус
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Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 26 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 11 862 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 2 352,

- город Алматы - 2 126,

- город Шымкент - 157,

- Акмолинская область - 976,

- Актюбинская область - 467,

- Алматинская область - 265,

- Атырауская область - 477,

- Восточно-Казахстанская область - 354,

- Жамбылская область - 194,

- Западно-Казахстанская область - 420,

- Карагандинская область - 2 058,

- Костанайская область - 348,

- Кызылординская область - 134,

- Мангистауская область - 173,

- Павлодарская область - 910,

- Северо-Казахстанская область - 318,

- Туркестанская область - 133.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 178 559 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 9 360 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в стране - 1 009 910.

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