Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 января

Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 26 января, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Coronavirus2020.kz
.
Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 11 862 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: - город Нур-Султан - 2 352,
- город Алматы - 2 126,
- город Шымкент - 157,
- Акмолинская область - 976,
- Актюбинская область - 467,
- Алматинская область - 265,
- Атырауская область - 477,
- Восточно-Казахстанская область - 354,
- Жамбылская область - 194,
- Западно-Казахстанская область - 420,
- Карагандинская область - 2 058,
- Костанайская область - 348,
- Кызылординская область - 134,
- Мангистауская область - 173,
- Павлодарская область - 910,
- Северо-Казахстанская область - 318,
- Туркестанская область - 133.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 178 559
заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 9 360 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в стране - 1 009 910.