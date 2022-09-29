Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 сентября

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 29 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 95 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Астана – 20

– город Алматы – 10

– город Шымкент – 0

– Акмолинская область – 14

– Актюбинская область – 4

– Алматинская область – 0

– Жетысуская область – 2

– Атырауская область – 1

– Восточно-Казахстанская область – 1

– Абайская область – 0

– Жамбылская область – 0

– Западно-Казахстанская область – 4

– Карагандинская область – 17

– Улытауская область – 3

– Костанайская область – 11

– Кызылординская область – 1

– Мангистауская область – 2

– Павлодарская область – 3

– Северо-Казахстанская область – 2

– Туркестанская область – 0

Всего в стране выявлены 1 393 468 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 90 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 378 530.

На 29 сентября лечение от КВИ продолжают получать 1 366 человек (–1 248+ и 118 КВИ-), из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне – 1 235 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

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