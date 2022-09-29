Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 сентября

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 29 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 95 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Астана – 20
– город Алматы – 10
– город Шымкент – 0
– Акмолинская область – 14
– Актюбинская область – 4
– Алматинская область – 0
– Жетысуская область – 2
– Атырауская область – 1
– Восточно-Казахстанская область – 1
– Абайская область – 0
– Жамбылская область – 0
– Западно-Казахстанская область – 4
– Карагандинская область – 17
– Улытауская область – 3
– Костанайская область – 11
– Кызылординская область – 1
– Мангистауская область – 2
– Павлодарская область – 3
– Северо-Казахстанская область – 2
– Туркестанская область – 0
Всего в стране выявлены 1 393 468 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 90 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 378 530.
На 29 сентября лечение от КВИ продолжают получать 1 366 человек (–1 248+ и 118 КВИ-), из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне – 1 235 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.