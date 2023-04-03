Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 410 012 заболевших.

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Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 3 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 28 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 410 012 заболевших.

На 3 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 802 человека (1 623+ и 179 КВИ-), из них в стационарах находится 179 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 623 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.