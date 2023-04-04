Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 апреля

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 410 085 заболевших.

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Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 4 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 73 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 410 085 заболевших.

На 4 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 812 человек (1 635+ и 177 КВИ-), из них в стационарах находится 177 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 635 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.