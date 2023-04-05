Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 апреля

Здравоохранение, COVID
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Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 410 158 заболевших.

Фото: Kazpravda.kz

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 5 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 73 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 410 158 заболевших.

На 5 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 834 человека (1 659+ и 175 КВИ-), из них в стационарах находится 175 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 659 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 0 пациентов, на аппарате ИВЛ – 0 пациентов.

#статистика #заболеваемость #COVID #лечение

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