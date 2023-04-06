Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 апреля

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 410 222 заболевших.

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Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 6 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 64 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 410 222 заболевших.

На 6 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 854 человека (1 681+ и 173 КВИ-), из них в стационарах находится 173 пациента, на амбулаторном лечении – 1 681 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 0 пациентов, на аппарате ИВЛ – 0 пациентов.