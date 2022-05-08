Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 8 мая

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 8 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 8 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.



В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 4,

город Алматы - 4.



Всего в стране выявлено 1 305 592 заболевших.

За сутки в Казахстане 7 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султане - 4,

в ВКО - 3.

По данным МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране выздоровело 1 291 366 человек.

