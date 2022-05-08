Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 8 мая
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 8 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 8 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 4,
город Алматы - 4.
Всего в стране выявлено 1 305 592 заболевших.
За сутки в Казахстане 7 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
в городе Нур-Султане - 4,
в ВКО - 3.
По данным МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране выздоровело 1 291 366 человек.