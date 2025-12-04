Фото: пресс-служба МКИ РК

В Алматы представлена новая сценическая работа Государственного академического театра танца РК – балет «Золушка», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Постановка осуществлена петербургским хореографом, выпускницей Алматинского хореографического училища имени А. В. Селезнева Екатериной Волковой.

Премьерные показы прошли на сцене Казахского национального театра оперы и балета имени Абая и в «Almaty Theatre».

В этом году балету «Золушка» исполняется 80 лет со дня первой премьеры в Большом театре. Постановка, основанная на произведении Шарля Перро и воплощенная на музыку Сергея Прокофьева, заняла значимое место в истории мирового балета и продолжает вдохновлять хореографов и исполнителей по всему миру.

В постановке задействованы ведущие казахстанские артисты и приглашенные солисты. Среди них – балерина из Японии Минами Ватанабэ, отметившая высокий профессионализм педагогов театра и творческую атмосферу коллектива. В первый день премьеры она исполнила партию Золушки, во второй показ роль представила Сымбат Максут.

Новая версия «Золушки» сочетает классический сюжет, яркую музыкальную драматургию и выразительный хореографический язык, делая постановку значимым культурным событием конца года.