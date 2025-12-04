Сказка о любви и чуде: премьера балета «Золушка» прошла в Алматы

Театр
130
Дана Аменова
специальный корреспондент

Классическая постановка возвращается на городскую сцену спустя длительный период, открывая зрителям новую интерпретацию известной сказки

Фото: пресс-служба МКИ РК

В Алматы представлена новая сценическая работа Государственного академического театра танца РК – балет «Золушка», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Постановка осуществлена петербургским хореографом, выпускницей Алматинского хореографического училища имени А. В. Селезнева Екатериной Волковой.

Премьерные показы прошли на сцене Казахского национального театра оперы и балета имени Абая и в «Almaty Theatre».

В этом году балету «Золушка» исполняется 80 лет со дня первой премьеры в Большом театре. Постановка, основанная на произведении Шарля Перро и воплощенная на музыку Сергея Прокофьева, заняла значимое место в истории мирового балета и продолжает вдохновлять хореографов и исполнителей по всему миру.

В постановке задействованы ведущие казахстанские артисты и приглашенные солисты. Среди них – балерина из Японии Минами Ватанабэ, отметившая высокий профессионализм педагогов театра и творческую атмосферу коллектива. В первый день премьеры она исполнила партию Золушки, во второй показ роль представила Сымбат Максут.

Новая версия «Золушки» сочетает классический сюжет, яркую музыкальную драматургию и выразительный хореографический язык, делая постановку значимым культурным событием конца года.

#театр #балет #Золушка

Популярное

Все
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Не только помощь, но и образ жизни
На пороге Нового Казахстана
Казахстан и Корея расширяют рамки программы добровольного выезда
Гигантский осетр из металла
Правительство отвечает
Стратегия опережающих действий
Ушел из жизни основоположник казахстанской школы диалектической логики
Нацелены на расширение партнерства
Не бойтесь проявить себя!
Снижая уровень жестокости
Устойчивый рост и большие планы
Кошкарата: очистить дно и берега
Бензин станет качественней
Конструктивный обмен мнениями
Вновь обострилась проблема водоснабжения сел
Системный подход дает результат
База для повышения конкурентоспособности
«Исцеление» за три сеанса
Сформировать мультимодальный логистический каркас
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Сделать работу сельских акимов эффективной
Различают только по погонам
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин
В основе успеха – кооперация науки и производства
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Глава государства принял участие в заседании Совета ОДКБ в узком составе
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Урок от чемпионов: знаменитые спортсмены присоединились к антинаркотической акции в Астане
Отважного школьника наградили за поимку автоугонщика
Чтобы тайное стало явным
Началось строительство сталелитейного завода
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане

Читайте также

Талантливы во всем
Артисты «Астана Опера» выступят на гастролях в Омане
Вечно новый мир классики
Счастье где-то рядом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]