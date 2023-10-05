Скляр ознакомился с началом отопительного сезона в Степногорске

В рамках рабочей поездки в Акмолинскую область первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр посетил Степногорскую ТЭЦ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Объект теплоснабжения обеспечивает сектор города и поселок Заводской, а также предприятия на территории населенного пункта.

В рамках исполнения поручения главы государства для решения вопросов теплоснабжения в Степногорске утвержден план мероприятий. Впервые на подготовку к отопительному сезону выделено порядка 5 млрд тенге, из них 2 млрд тенге направлены из резерва правительства.

Первому заместителю премьер-министра было доложено о завершении ремонтных работ тепловой магистрали города и начале отопительного сезона. На сегодняшний день проведены плановые подготовительные работы, капитальные и текущие ремонты магистральных и распределительных тепловых сетей.

На ТЭЦ отремонтированы семь турбогенераторов, проведены капитальный и текущие ремонты четырех котлоагрегатов. Работы идут в соответствии с утвержденным графиком. Заменены 14 км изношенных участков теплотрассы.

Аким города Алпысбай Каиржанов проинформировал, что в конце ноября будет готова ПСД на дальнейший ремонт теплотрассы.

Роман Скляр подчеркнул, что со стороны правительства будет оказана вся необходимая поддержка.

В свою очередь аким области Марат Ахметжанов заверил, что вопрос обеспечения теплом находится на постоянном контроле. Акиматом области приняты все меры для обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона 2023-2024 года.