На портале Открытые НПАgov опубликован проект постановления акимата города Астаны о тарифе на перевозку пассажиров и багажа легкорельсовым транспортом

Фото: ЛРТ

Проект постановления предусматривает стоимость проезда на линии легкорельсового транспорта (LRT) за одну поездку в размере 200 тенге. Оплата будет производиться наличным и безналичным способом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Также, согласно решению маслихата города, отдельные категории граждан, зарегистрированные и постоянно проживающие в городе Астана освобождены от оплаты за проезд в общественном транпорте.

Проект постановления доступен для просмотра и публичного обсуждения на портале Открытые НПАgov по этой ссылке.