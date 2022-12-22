Сколько участников январских беспорядков освобождены от уголовной ответственности

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Первый заместитель генерального прокурора РК Тимур Ташимбаев на брифинге в ведомстве сообщил о количестве участников январских беспорядков, освобожденных от уголовной ответственности, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Большинство участников беспорядков – это молодежь, которая не осознавала всей тяжести последствий. Многие затем раскаялись в содеянном. Поэтому в ноябре президент подписал закон об амнистии участников январских событий. Амнистия затрагивает права около полутора тысяч человек. На сегодня 991 гражданину уже сокращены сроки наказания, ещё 94 освобождены от уголовной ответственности", – сказал спикер.

Он напомнил, что амнистия не касается организаторов беспорядков, лиц, совершивших пытки, экстремистские, террористические, коррупционные преступления, государственную измену.

"Кроме того, проводится большая работа по превенции пыток и других недозволенных методов следствия. В рамках поручения президента установлено порядка 20 тысяч видеокамер в зданиях правоохранительных органов и 25 колониях. По нашей инициативе прокурорам предоставлен доступ к онлайн просмотру видеозаписей в 14-ти учреждениях. С учетом технических возможностей охват колоний нашим надзором будем расширять. Также подготовлена правовая и кадровая база для расследования прокурорами всех пыток со следующего года", – рассказал Ташимбаев.

По его словам, cейчас весь госаппарат принимает меры, чтобы такие события, как в январе, больше не повторялись.

"Конкретные задачи глава государства определил в своей предвыборной программе", - заключил заместитель генерального прокурора.