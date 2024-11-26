Сколько иностранцев работает в Казахстане

Наибольшее количество иностранцев работает в сфере строительства - 5 155 человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанским предприятиям были выданы разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, передает Kazpravda.kz

Так, были выданы 543 разрешения для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 514 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Специалисты (третья категория) получили 4859 разрешений, квалифицированные рабочие (четвертая категория) - 917 разрешений.

На сезонные работы были привлечены 1 120 человек, а в рамках корпоративного перевода - 3 293 человека.

Наибольшее количество иностранцев работают в сферах: строительства - 5 155 чел., обрабатывающей промышленности - 1 387 чел., административного и вспомогательного обслуживания - 1 363 чел., горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - 1 359 чел., сельского, лесного и рыбного хозяйства - 1 168 чел.

На данный момент в республике работает более 13 тысяч иностранцев.