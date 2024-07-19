Сколько кандасов имеют высшее образование

Коллаж: Минтруда

В Минтруда озвучили статистику по прибывшим в РК кандасам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 137,1 тыс. этнических казахов. Более половины кандасов (49,5%), прибывших в Казахстан с начала т. г., являются выходцами из КНР, 34,7% – из Узбекистана, 5,9% – из Туркменистана, 5,3% – из Монголии, 3,3% – из России и 1,3% – из других стран.

По состоянию на 1 июля число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59%, несовершенолетние - 31,1% и пенсионеры - 9,9%.

«Из числа кандасов трудоспособного возраста 17% имеют высшее образование, 23,2% - среднее специальное образование, 55,2% - общее среднее образование и 4,6% не имеют образования», - отметили в министерстве.

Сообщается, что прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 2 433 человек. По состоянию на 1 июля 2024 года в регионы расселения переселен 1 891 кандас.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тыс. тг).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 1 579 кандасам. В частности, 456 человек были трудоустроены на постоянную работу.

Вместе с тем внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,28 млн тенге на семью.

Напомним, с 2023 года в пилотном режиме реализуется механизм присвоения статуса кандаса по принципу «одного окна» через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении РК, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодня в новом формате принято 10 993 заявления от этнических казахов.

