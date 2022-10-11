Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение , COVID
Сколько казахстанцев лечатся от коронавируса

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 11 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

На 11 октября лечение от КВИ продолжают получать 1 029 человек (–894+ и 135 КВИ-), из них в стационарах находятся 111 пациентов, на амбулаторном уровне – 918 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

Популярное

Все
Откровенная правда про устройство мира никому не нужна. Все и так ее знают
В деле о финансовых пирамидах «Индиго 24» и Evolution Corpоration поставлена точка
Семейчане жалуются на невыплату заработной платы
Умные люди придумали этот бесконечный дорожный ремонт. Как на рыбалке, которая и без трофеев считается успешной
Жезказганским педагогам задерживают выплаты по зарплате
Что сделать для повышения эффективности специальных экономических зон?
Причиной крупных лесных пожаров на востоке страны стал пресловутый человеческий фактор
Человек высокого полета
В память о «казахском соловье»
Поздравления от Главы государства
Большой спорт начинается с аулов
Сено горело, как факел
Новак Джокович – победитель Astana Open
Тепло и свет – без перебоев
Невиноватая я!
Герои среди нас
Огонь и дым
Пятерочка
Казахстанцы – главная ценность страны
Источник благополучия
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
Задержку российских и белорусских дальнобойщиков на границе объяснил глава МИИР
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
Экономическое развитие немыслимо без науки
Когда начнется священный месяц Рамазан в 2023 году
Политическая модернизация: необходимые задачи и неожиданные решения
Жители Жаркына, пригородного поселка Семея, возмущены низким качеством ремонтируемой дороги
Рассылку о призыве России стран-участниц ОДКБ на Донбасс распространяют в соцсетях
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Будет ли Казахстан возвращать обратно уклонившихся от мобилизации россиян
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме сторонников
Учение ОДКБ стартовало в Казахстане
На 10% подорожали отопление и горячая вода для потребителей Караганды
В Карагандинской области, будет построено 17 новых школ, но зато нет денег на ремонт старых
UNESCO чествовала Ахмета Байтурсынова
Застали с рачком
Трое уволены и троим объявлены выговоры в СПК «Тобол» за махинации с сахаром и незаконное предоставление земельных участков
В Уральске школьник умер перед уроком в классе
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Закон Республики Казахстан
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Общество
Жезказганским педагогам задерживают выплаты по зарплате
Общество
Семейчане жалуются на невыплату заработной платы
Общество
В деле о финансовых пирамидах «Индиго 24» и Evolution Corpо…
Общество
Умные люди придумали этот бесконечный дорожный ремонт. Как …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]