Сколько казахстанцев лечатся от коронавируса

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 11 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

На 11 октября лечение от КВИ продолжают получать 1 029 человек (–894+ и 135 КВИ-), из них в стационарах находятся 111 пациентов, на амбулаторном уровне – 918 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.