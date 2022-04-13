Сколько пациентов с коронавирусом в стационарах Казахстана

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 13 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

На 13 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 946 человек (–947+ и 999 КВИ-), из них в стационарах находятся 191 пациент, на амбулаторном уровне – 1 755 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 22 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.

Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции

11 апреля зафиксировано 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 10 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88 791, летальных случаев – 5 353, выздоровевших – 82 439.