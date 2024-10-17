Сколько туристов из Китая посетило Казахстан в этом году

За 10 месяцев текущего года более 120 тысяч туристов из Китая посетили Казахстан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан принимает участие в международной туристической выставке COTTM (China Outbound Travel & Tourism), проходящей в городе Пекин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Китай является одним из приоритетных туристических рынков для Казахстана. В ноябре 2023 года между Казахстаном и Китаем был введен взаимный безвизовый режим сроком до 30 календарных дней. В 2024 году увеличено количество авиарейсов между двумя странами — сейчас выполняется 44 рейса в неделю.

По данным системы eQonaq, за первые 10 месяцев 2024 года Казахстан посетили более 122 тысяч туристов из Китая, что на 64% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда страну посетили 78 515 туристов.

На выставке в Китае туристический потенциал представляет 21 участник, среди которых 12 туроператоров и 7 гостиничных и курортных комплексов.