Сколько туристов из Китая посетило Казахстан в этом году

Туризм
27
Гульмира Кунапия
корреспондент

За 10 месяцев текущего года более 120 тысяч туристов из Китая посетили Казахстан 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан принимает участие в международной туристической выставке COTTM (China Outbound Travel & Tourism), проходящей в городе Пекин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Китай является одним из приоритетных туристических рынков для Казахстана. В ноябре 2023 года между Казахстаном и Китаем был введен взаимный безвизовый режим сроком до 30 календарных дней. В 2024 году увеличено количество авиарейсов между двумя странами — сейчас выполняется 44 рейса в неделю.

По данным системы eQonaq, за первые 10 месяцев 2024 года Казахстан посетили более 122 тысяч туристов из Китая, что на 64% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда страну посетили 78 515 туристов.

На выставке в Китае туристический потенциал представляет 21 участник, среди которых 12 туроператоров и 7 гостиничных и курортных комплексов. 

#Китай #туризм #eQonaq

Популярное

Все
В Шымкенте задержаны члены молодежных ОПГ
Сахарный завод временно прекратил прием сырья в области Жетысу
Уникальным ландшафтом Алматинской области восхитились зарубежные воздухоплаватели
Вместе почти 60 лет: семья Джангазиевых раскрыла секреты семейного счастья
Главная тема жизни Кайрата Сака
«Чудесное» озеро на улице Озерной
Дом, где живет Муза
Ремесленный городок строится в Туркестане
В казахстанской столице проходит первый Astana Think Tank Forum
Кто ищет, тот всегда найдет: кинолог из ВКО рассказал о тонкостях обучения служебной собаки
Мы начинаем КВН
Мост социального значения свяжет два берега Лепсы
Жемчужина мировой эпики
Народ подарок оценил!
В СКО восстанавливают дамбы
Завершена модернизация четырех котлов
Благодаря дождям, семенам и субсидиям
Эффективное местное самоуправление – основа успешного развития страны
Большое видится на расстоянии
Казахстанские школьники примут участие в Международной исторической олимпиаде-2025
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
В Амангельдинском районе Костанайской области открылся уникальный туристический хаб
Дело о громком убийстве подростка в Алматинской области взято на особый контроль
Почти все многоэтажки ЗКО готовы к предстоящему отопительному сезону
Снежные барсы попали в объектив фотоловушки в Алматинской области
Президента Казахстана наградили медалью «К 300-летию Махтумкули Фраги»
Занятия по кибербезопасности проводят во всех школах страны
Хавбек по прозвищу Ваха: юбилей легенды казахстанского футбола
Кызылординский областной историко-краеведческий музей пополнился новыми экспонатами
Как измеряется валовое национальное счастье, рассказала аналитический психолог
Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Монументу Независимости Туркменистана
Дас ист фантастиш:искусственный интеллект – это идеальный библиотекарь
В Талдыкоргане открыли памятник известному художнику Абылхану Кастееву
В Алтайском ботаническом саду знают почти все об уникальной флоре Восточного Казахстана
Ер-Төстік и Алдар-Көсе покоряют иностранного зрителя
Нарушения водного законодательства выявлены в ходе прокурорской проверки в ЗКО
Приаральский отряд Института археологии им. А. Маргулана завершил летние исследования памятников Жетиасарской культуры
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Труба пока не готова
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
В Атырау появится дендрологический парк
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Принцип «слышащего государства»
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству

Читайте также

Уникальным ландшафтом Алматинской области восхитились заруб…
В Казахстане на 200 туроператоров стало больше
В Амангельдинском районе Костанайской области открылся уник…
Прямой рейс между Казахстаном и Австрией запустят в 2025 го…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]