Сколько в Астане живет людей

На 1 июня численность населения достигла 1 464 415 человек, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отмечается, что женщин в столице проживает больше, чем мужчин. Так, 696 234 – мужчины и 768 181 – женщины.

Ожидаемая продолжительность жизни в Астане при рождении населения за 2023 год составила 78,09 лет в общем, 74,23 лет для мужчин и 81,28 лет для женщин.

Средний возраст мужчин и женщин, вступивших в первый брак за 2023 год, составил 28,2 лет для мужчин и 26,4 лет для женщин.

Коэффициент рождаемости за январь-май был 19,50 на 1000 человек.

Помимо этого, в столице проживает 21 человек старше 100 лет, в том числе 15 женщин и 6 мужчин.

Ранее сообщалось, сколько людей проживает в РК.