Сколько в Астане живет людей

Столица, Статистика
5
Гульмира Кунапия
корреспондент

На 1 июня численность населения достигла 1 464 415 человек, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отмечается, что женщин в столице проживает больше, чем мужчин. Так, 696 234 – мужчины и 768 181 – женщины. 

Ожидаемая продолжительность жизни в Астане при рождении населения за 2023 год составила 78,09 лет в общем, 74,23 лет для мужчин и 81,28 лет для женщин. 

Средний возраст мужчин и женщин, вступивших в первый брак за 2023 год, составил 28,2 лет для мужчин и 26,4 лет для женщин. 

Коэффициент рождаемости за январь-май был 19,50 на 1000 человек.

Помимо этого, в столице проживает 21 человек старше 100 лет, в том числе 15 женщин и 6 мужчин. 

Ранее сообщалось, сколько людей проживает в РК.

#Астана #статистика #люди

Популярное

Все
Юный домбрист из Приаралья стал звездой TikTok
Казахстанский фильм «Талақ» («Развод») Данияра Саламата удостоен Гран-при XXVI Шанхайского международного кинофестиваля, а актриса Амира Омарова – приза в номинации «Лучшая женская роль»
Отечественные кинематографисты намерены снимать ко-продукцию с Нолливудом – нигерийским кинематографом
Первые в стране круглосуточные библиотеки запустили в Алматы
Увидеть средневековые замки на склоне горы – столь необычный туристический маршрут уже скоро может появиться в Петропавловске
Алена Малькова-Солопова вносит свой вклад в развитие государственного языка
Разговорник на казахском языке: в помощь официантам и горничным
Почти сто лет в музее хранится сабля Кенесары-хана
Детищу Каныша Сатпаева – рудничному поселку Жезды – исполняется нынче 80 лет!
В эпоху глобальных сдвигов
ШОС должна стремиться к тому, чтобы стать центром объединения
Пример сплоченности и взаимопомощи
ШОС: многосторонний диалог и сотрудничество – путь к устойчивому миру и развитию
Мультипликативный эффект стабильности
Ключевой вопрос
Астанинский саммит ШОС стал глотком свежего воздуха для мира
Война для Пернебека Джумашева начиналась на Курской дуге
«Мед и немного полыни»
Он был гордостью отечественной музыки
Специалисты водного хозяйства будут повышать квалификацию в Китае
Строительные рынки переезжают за город
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Онлайн-трансляция совместного заседания палат Парламента РК
Первая партия казахстанской говядины отправлена в Китай
В Алматы началось строительство «Тюркского Стоунхенджа»
Если трудности множатся, значит, победа где-то близко – это и девиз, и жизненная мотивация заслуженного тренера РК Сергея Седова
Журналисты получили ключи от квартир
В эти дни 70-летие отмечает известный режиссер Сергей Азимов
Известному защитнику «Кайрата» 70-х годов прошлого столетия Юсупу Шадиеву исполнилось 70!
Глава СКР Бастрыкин предложил вернуть в РФ смертную казнь
Лучших в профессии отметили наградами
Будем беречь природу!
Работники СМИ получили квартиры от имени главы государства
Заблудившегося в горах британца спасли кинологи МЧС
Wimbledon: ни один представитель Казахстана не прошел квалификацию
Столица – главный драйвер по привлечению инвестиций
Аномальная жара на юге Казахстана деформировала трассу
Первый в мире пассажирский поезд из углеродного волокна создали в Китае
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге

Читайте также

Продажи новых авто выросли вдвое в Казахстане
День столицы: световое шоу дронов покажут в Астане
Полицейские отреагировали на «подмену» мотоциклистом регули…
Неделя казахстанской культуры продолжается в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]