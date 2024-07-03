Сколько в Казахстане проживает людей

За 5 месяцев текущего года прирост населения в стране составил 100 тысяч человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Бюро нацстатистики, население Казахстана на 1 июня составило 20 139 914 человек, передает корреспондент Кazpravda.kz

На начало года число казахстанцев составляло 20 033 842 человека. Так, за 5 месяцев число казахстанцев увеличилось на 106 тысяч человек, при этом за счет естественного прироста - на 99 тысяч человек.

Прирост городского насления оказался выше сельского и составил 0,81%, там проживает 12 552 583 человека, сельское население выросло всего на 0,06%, составив 7 587 331 человек.

Наиболее населенным регионом остается Туркестанская область, где проживает 2 210 129 человек. Меньше всего людей в области Ұлытау. Количество жителей столицы составило 14 464 415 человек.