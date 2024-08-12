Сколько в Казахстане проживает людей

Численность населения на 1 июля 2024 года составила 20 159 707 человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала года численность населения выросла на 125 867 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Численность населения на 1 июля составила 20 159 707 человек, из них горожане – 12 573 637, сельские жители – 7 586 070 человек. Общий прирост населения за 6 месяцев составил 125 867 человек.

За полгода 2024 года в Казахстане родились 184,7 тыс. детей, число умерших составило 66,1 тыс. человек. Таким образом, естественный прирост населения составил 118,6 тыс. человек.

Наибольший уровень рождаемости отмечен в Мангистауской (24,80 человек на 1 000 населения), Туркестанской (24,78) областях и городе Шымкент (23,55).

Самый высокий уровень смертности наблюдался в Северо-Казахстанской (11,77 на 1000 населения), Восточно-Казахстанской (11,36) и Костанайской областях (10,16), что связано с возрастной структурой населения этих областей.

Вместе с тем за полгода зарегистрировано 57,5 тыс. браков и 18,6 тыс. разводов.