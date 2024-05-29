Скользкую плитку заменит асфальт

Дело в том, что при реконструкции проезжей части и обочин несколько лет тому назад подрядная компания постелила на тротуаре очень скользкую плитку. Горожане на ней нередко падали, получали травмы.

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков сообщил, что, учитывая жалобы, было принято решение провести опрос, в котором приняли участие 12 тыс. шымкентцев. При этом 90% респондентов высказались за замену тротуарной плитки асфальтом на протяжении всех шести километров городского проспекта.

В управлении пассажирского транс­порта и автомобильных дорог сообщили также, что ширину тротуара уменьшат до трех метров с обеих сторон, а высвободившуюся территорию пустят под озеленение, высадив вдоль проезжей час­ти деревья и декоративные кустарники.

– Мы вдоль дороги по тротуару восстановим зеленую зону, чтобы вернуть Шымкенту былую славу зеленого города, – сказал аким. – А тротуары заасфальтируем, чтобы сделать их удобными и безопасными для пешеходов.