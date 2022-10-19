Президент

Скоро перед судом предстанут те, кто совершил госизмену – Токаев

Елисеева Екатерина
корреспондент

В ходе встречи с общественностью Алматинской области Касым-Жомарт Токаев анонсировал начало судебного процесса над высокопоставленными силовиками, обвиняемыми в государственной измене, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

"Для меня, президента страны, справедливость – высшая ценность. Поэтому в моей Администрации действует специальный отдел, который занимается приемом обращений граждан и рассмотрением их просьб. Эту работу я держу в поле зрения. Только за 9 месяцев этого года на мое имя поступила 41 тысяча обращений, причем каждое четвертое касается деятельности правоохранительных органов и судебных решений. Это говорит о важности продолжения правовой реформы", – заявил глава государства. 

Токаев отметил, что в стране должно восторжествовать верховенство закона.

"Без этого невозможно установить общественный порядок. Другими словами, во главу угла нашей внутренней политики следует поставить закон и порядок. Только так мы сможем обеспечить благоприятные условия для эффективного проведения экономических реформ на благо наших граждан. Закон и порядок позволят нам не допустить повторения трагических и по сути позорных для репутации нашего государства событий января", – продолжил президент. 

Касым-Жомарт Токаев подчернул, что из этой трагедии следует извлечь уроки и ни в коем случае не героизировать бандитов и террористов.

"А это, к сожалению, происходит, что чревато повторением подобных событий. Кто-то этого очень желает. В отношении тех, кто оказался ведомой силой и совершил незначительные преступления, я объявил амнистию. А тех, кто пытается поднять на щит бандитов, убийц, мародеров, следует опасаться, их надо наказывать по закону, потому что они преследуют узкокорыстные цели, далекие от коренных интересов нашего народа. В скором времени перед судом предстанут те, кто совершил государственную измену, проявил двуличие и трусость. Следствие по действиям лиц, допустивших трагедию или спровоцировавших ее, будет продолжено", – заключил президент РК. 

Напомним, в августе КНБ сообщил о завершении расследования по делу о госизмене, главным фигурантом которого является экс-председатель комитета Карим Масимов.

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