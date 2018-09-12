​Скоро зацветет агава!

В Ботаническом саду зеленеют пальмы и лимоны, восточная туя, жасмин и другие экзотические растения со всего света. Как рассказал почетный агроном Равиль Рязапов, Ботанический сад создан еще в 1912 году при строительстве Сибирского консервного завода. 12 лавровых деревьев были доставлены из Петербурга полковником Ильхамом Кураповым по указу российского императора Николая II. «Русский глубокий парник» дал начало Ботаническому саду.

– Сейчас сад является одним из старейших в Казахстане, – говорит Равиль Рязапов. – Здесь собрана коллекция из более чем 2 000 видов растений. Достоп­римечательностью стала финиковая пальма, датированная 1795 годом. Нынешней весной зацвела впервые алоказия, которую привезли в 1985-м из Вьетнама. Кстати, алоказию ценят в народной медицине, препараты из сока стебля применяют при лечении туберкулеза, пневмонии, зубной и желудочной боли.

Сейчас произошло поистине историческое событие: 150-летняя агава впервые выпустила стрелку цветоноса. В саду агава растет в экспозиции «Мексиканское нагорье» вместе с юкками и кактусами.

По словам специалиста, большинство видов агавы произрас­тают в дикой природе в высокогорных районах Мексики. Листья, цветы, сердцевину и сок агавы употребляют в пищу. Агавовый сок сахаристый, поч­ти прозрачный, с зеленоватым оттенком, сладкий с горчинкой, его пьют как освежающий напиток, а из сердцевины растения производят крепкие алкогольные напитки – текилу и мескаль. Листья применяются для изготовления канатов, веревок, шпагатов, упаковочных и других грубых тканей, из отходов производят бумагу.

– Рано утром я услышал щелчок, заглянул в центр розетки и увидел, что агава выпустила стрелку цветоноса, – продолжает Равиль Рязапов. – Он меняется каждый час, мы наблюдаем за процессом и ждем начала цветения. Из широкой розетки листьев на 10-метровую высоту возносится мощный цветонос, несущий соцветие из тысяч желтоватых цветков. Растению может потребоваться до 3 месяцев, чтобы поднять стрелку цветоноса. В течение еще нескольких месяцев один за другим будут распускаться цветы.

Многие агавы погибают сразу же после цветения и плодоношения, но в основании засохшей розетки появляются молодые побеги.