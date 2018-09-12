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Скоро зацветет агава!
Светлана Пышкина, Северо-Казахстанская область
В Ботаническом саду зеленеют пальмы и лимоны, восточная туя, жасмин и другие экзотические растения со всего света. Как рассказал почетный агроном Равиль Рязапов, Ботанический сад создан еще в 1912 году при строительстве Сибирского консервного завода. 12 лавровых деревьев были доставлены из Петербурга полковником Ильхамом Кураповым по указу российского императора Николая II. «Русский глубокий парник» дал начало Ботаническому саду.