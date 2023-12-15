Пропавший табун лошадей на 30 млн тенге нашли акмолинские полицейские

Полицейские в Акмолинской области вернули сельчанам пропавший табун лошадей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Акмолинской области

103 лошади, находившиеся на вольном выпасе и принадлежащие сразу нескольким жителям села Жыланды Сандыктауского района, пропали 5 декабря. Целую неделю сельчане сами искали скот и лишь потом обратились за помощью в полицию.

Ущерб акмолинцы оценили в 30 млн тенге.

Заявление потерпевших зарегистрировали, а учитывая особо крупный ущерб, начали досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Кража».

«Для поиска пропавших лошадей были созданы специальные группы из сотрудников криминальной полиции и подразделений местной полицейской службы. Животных также искали сотрудники ЧС и сами хозяева, использовалась различная автомобильная техника, был поднят дрон», — говорится в сообщении.

Несмотря на морозы, стражи порядка круглосуточно искали табун не только в Сандыктауском, но и в соседних районах области. Также полицейские проверили тех, кто реализует скот и мясную продукцию, не остались без внимания мясные рынки, мясокомбинаты.

«На автодорогах выставили дополнительные блокпосты, сотрудники батальона патрульной полиции досматривали автомашины, перевозящие скот и мясо. В результате 14 декабря всех лошадей нашли в 30 км от места пропажи», — рассказали правоохранители.

Кража не подтвердилась, поэтому расследование уголовного дела прекращено.