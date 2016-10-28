По словам сотрудников отдела криминального розыска УВД Кокшетау, в январе житель областного центра украл пять компьютерных процессоров в одном из местных колледжей, студентом которого он когда-то был. Задержали злоумышленника сразу. Следователи возбудили уголовное дело по статье 188 части 2 УК РК, а затем материалы дела передали в суд. Однако на суд мужчина не явился, оказалось, что он выехал за пределы Казахстана. Поэтому в мае полицейские объявили молодого человека в межгосударственный розыск.

Почти полгода оперативники вели поиски уголовного преступника, в том числе при помощи коллег из других государств. И вот наконец выяснилось, что все это время 20-летний акмолинец скрывался от суда в поселке Глебычева Выборгского района Ленинградской области РФ.