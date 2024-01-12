След в будущее

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Андрей Кратенко

55-й археологический сезон Северо-Казахстанской археологической экспедиции совпал с 70-летним юбилеем заслуженного профессора Kozybayev University, кандидата исторических наук Анатолия Плешакова.

фото из личного архива Анатолия Плешакова

Известный археолог внес большой вклад в изучение материальной культуры и исторического наследия северного региона. Анатолий Андреевич еще и единственный в Казахстане археолог-трасолог. Термин «трасолог» произошел от французского traces (след). Трасологи изучают следы на орудиях труда. За 55 лет археологических экспедиций Анатолий Плешаков исследовал сотни и даже тысячи следов, оставленных на орудиях нашими предками в глубокой древности.

Несмотря на высокий ученый статус (у Плешакова более 400 научных публикаций), Анатолий Андреевич не гнушается самой тяжелой исследовательской работой. Каждое лето он проводит в полевых экспедициях. Тяжелый рюкзак, ночевки в палатках, комары и непогода – такая вот сомнительная романтика, если не знать о том, как увлекает научный поиск, как окрыляют археологические открытия.

Отвечая на вопрос, с чего все начиналось, Анатолий Андреевич вспоминает о том, что в школе № 1, где он когда-то учился, молодой археолог Геннадий Зданович организовал кружок «Юный археолог».

– Первый раз я поехал в экспедицию 4 июня 1968 года, – вспоминает Анатолий Плешаков. – С этого все и началось. Выехали четвертого, а пятого июня выпал снег. Проснулись – палатка в снегу. Июнь провели в Ильинке, потом была Явленка, затем раскопки на Иман-Бурлуке. Копали там просто замечательно интересные курганы. В 1968 году мы пошли в археологическую разведку по правому берегу Ишима. Дошли до села Долматово, где было найдено древнее городище, которое мы назвали Ак-Ирий. Очень интересное место. В 1980 году начали исследовать Ботай. Работал я и на легендарном Аркаиме в Челябинской области. География моих работ широкая: Сибирь, Прибалтика, Украина, Урал. Позади 55 полевых сезонов.

– Раскопки, находки, романтика, жажда поиска, научный процесс – все это так увлекает! Ак-Ирий – городище на мысе Ишима с мощными оборонительными сооружениями. Раскопки начали вести в 2004 году. А в этом году обратили внимание на какие-то впадинки и решили копнуть, чтобы понять, как они там появились. Копнули и обнаружили выложенные обожженными блоками округлые ямы диаметром три метра. Прокопали на глубину три метра и нашли скелеты коров, лошадей, собаки. Других предметов не оказалось. Что это такое, мы пока не поняли. Надо докопать до дна. Подобные конструкции есть в Чехии, но они более поздние. И там они использовались как коптильни. А на необозримом евразийском пространстве ничего подобного археологи ранее не встречали, – делится своими впечатлениями ученый.

Курган Байкара тоже был исследован с участием Анатолия Плешакова. Он называет его степным храмом, который создали сакские племена. Позже сарматы похоронили в нем вождя двухметрового роста.

– В Петропавловске открыли филиал Института археологии Академии наук РК. Это здорово! Когда-то мы только мечтали об этом, а теперь он реально существует. Кроме того, остается след в душе каждого юного археолога от участия в археологической экспедиции. Каждое лето в наших экспедициях живут и работают 50–100 школьников. Это большое дело! Стоит подростку подержать в руке осколок старины, как меняется его отношение к жизни в настоящем, возникают мысли о будущем. Я это говорю по опыту общения с моими бывшими учениками, – уверен Анатолий Андреевич.

Более чем за полувековую историю Северо-Казахстанской археологической экспедиции были открыты и изучены такие уникальные памятники северного региона, как Ботай, Байкара, Баганаты, Ак-Ирий, Кызыл-Оба и многие другие. Благодаря этим открытиям заложены основы археологической школы в регионе. За это время подготовлены сот­ни квалифицированных историков. С участием Анатолия Плешакова найдено более полумиллиона артефактов. Получено авторское свидетельство «Музей под открытым небом (реконструкция жилищных и хозяйственных комплексов эпохи камня, энеолита, бронзового и раннего железного века)». На городище Ак-Ирий под руководством профессора Плешакова создается музейный комплекс «От каменного века до средневековья».

Под руководством профессора Плешакова студенты Kozybayev University и курсанты Академии Национальной гвардии изучают историю батыров, сражавшихся с джунгарами на территории СКО. Тема Великой Отечественной войны также в поле зрения преподавателя и его учеников.

Указом Президента РК Касым-­Жомарта Токаева за значительный вклад в социально-экономическое и культурно-духовное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную ­общественную деятельность профессор Kozybayev University, доцент кафедры ­«История Казахстана и социально-гуманитарные дисциплины», кандидат исторических наук Анатолий Плешаков награжден орденом «Құрмет».

#профессор #юбилей #история #археология #Анатолий Плешаков #70-летие

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