Следствие перевело Дурова для допроса в суд

В прокуратуре Парижа отметили, что там сооснователю Telegram могут предъявить обвинение

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Следователь распорядился о переводе сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в суд, где ему может быть предъявлено обвинение. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Парижа, передает Kazpravda.kz

«Следователь распорядился о завершении срока содержания Дурова под стражей и его переводе в суд, где ему может быть предъявлено обвинение», - отметили в ведомстве.

Гендиректора Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа, когда он прилетел в Париж из Азербайджана. 26 августа французские судебные власти продлили срок его содержания под стражей. 27 августа продлили снова.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест был частью «продолжающегося судебного расследования», добавив, что это «ни в коем случае не политическое решение».

В заявлении Telegram говорится, что «абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления на этой платформе».

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Также стало известно, что спецслужбы Франции и ОАЭ в 2017 году провели совместную операцию по взлому телефона Павла.