Павлу Дурову продлили арест

По данным агентства, первоначальный период содержания под стражей для допроса может длиться до 96 часов

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Французские судебные власти продлили срок содержания под стражей со-основателю Telegram Павлу Дурову, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным Agence France-Presse, первоначальный период содержания под стражей для допроса может длиться до 96 часов.

Ранее стало известно, что основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции. Его подозревают в причастности к незаконной деятельности, происходящей в Telegram.