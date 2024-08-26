Макрон высказался об аресте Дурова

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Президент Франции отказался считать задержание Павла политическим

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Задержание главы Telegram Павла Дурова — «это ни в коем случае не политическое решение». Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Rbc.ru

Он заявил, что Дурова задержали в рамках «продолжающегося судебного расследования».

«Решение остается за судьями», — написал Макрон в своем X.

По его словам, Франция привержена «свободе высказывания мнений», и это «так и останется».

«В условиях верховенства закона, в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках ограничений, установленных законом для защиты граждан и уважения их основных прав», — подчеркнул Макрон.

По информации ТАСС, Reuters узнало, в чем обвиняют Дурова в Париже.

«Задержанный во Франции Павел Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросу киберпреступлений и финансовых преступлений в мессенджере Telegram. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя французской полиции», - пишет информагентство.

По его информации, расследованием занимается подразделение по борьбе с киберпреступлениями и управление по противодействию мошенничеству, предприниматель остается под стражей.

Основателя Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа, когда он прилетел в Париж из Азербайджана.

26 августа французские судебные власти продлили срок его содержания под стражей.

#арест #Макрон #Дуров

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