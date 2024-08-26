Макрон высказался об аресте Дурова

Президент Франции отказался считать задержание Павла политическим
Задержание главы Telegram Павла Дурова — «это ни в коем случае не политическое решение». Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Rbc.ru
Он заявил, что Дурова задержали в рамках «продолжающегося судебного расследования».
«Решение остается за судьями», — написал Макрон в своем X.
По его словам, Франция привержена «свободе высказывания мнений», и это «так и останется».
«В условиях верховенства закона, в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках ограничений, установленных законом для защиты граждан и уважения их основных прав», — подчеркнул Макрон.
По информации ТАСС, Reuters узнало, в чем обвиняют Дурова в Париже.
«Задержанный во Франции Павел Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросу киберпреступлений и финансовых преступлений в мессенджере Telegram. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя французской полиции», - пишет информагентство.
По его информации, расследованием занимается подразделение по борьбе с киберпреступлениями и управление по противодействию мошенничеству, предприниматель остается под стражей.
Основателя Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа, когда он прилетел в Париж из Азербайджана.
26 августа французские судебные власти продлили срок его содержания под стражей.