Основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции

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Его подозревают в причастности к незаконной деятельности, происходящей в Telegram, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Tatan Syuflana/AP/picture alliance

Основатель компании Telegram Павел Дуров вечером в субботу, 24 августа, был задержан во французском аэропорту Ле Бурже, куда прибыл на своем частном самолете. О задержании основателя компании, создавшей одноименный мессенджер, сообщил ряд СМИ, в том числе французский телеканал TF1.

По информации TF1, Дуров прилетел в страну из Азербайджана - вместе с ним была неизвестная женщина и телохранитель. Предполагается, что Дуров в ближайшие после задержания часы предстанет перед следственным судьей.

Павел Дуров некоторое время назад был объявлен в розыск во Франции, сообщает TF1. Дата создания соответствующего запроса в отношении российского миллиардера при этом не называется.

По данным СМИ, причиной для ордера стал отказ Дурова сотрудничать с правоохранительными органами страны, а также отсутствие достаточной модерации контента в Telegram. Ввиду этого Дуров значится подозреваемым в соучастии незаконной деятельности, происходящей в мессенджере - в частности, это наркоторговля, терроризм, распространение детской порнографии, мошенничество и ряд других сфер преступности.

«На своей платформе он позволял совершать бесчисленное количество преступлений и правонарушений, и ничего не делал для сотрудничества в этом вопросе», - заявил источник TF1.

По словам собеседника телеканала, дело против Дурова преследует несколько целей - повлиять на преступников, организующих действия в Telegram, а также привести к ужесточению законодательных мер на уровне ЕС, касающихся зашифрованного обмена сообщениями подозреваемых в терроризме. Дурова неоднократно критиковали в Евросоюзе за отказ в содействии со спецслужбами в этой сфере.

У Дурова есть французское гражданство, которое он получил в 2021 году. Об основаниях для его натурализации не сообщалось. По сведениям TF1, Дуров при этом в последние годы избегал прилета во Францию и другие страны Европы именно из-за опасений возможного преследования в странах, где у спецслужб есть претензии к Telegram.

Криптовалюта Toncoin, которая используется в Telegram как внутреннее средство расчета, стала стремительно терять в цене после сообщений об аресте Павла Дурова. TON торговался на бирже OKX по цене в шесть долларов - курс криптовалюты обрушился как минимум на 15 процентов.

#Франция #задержание #Telegram #Павел Дуров

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