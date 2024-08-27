На Amazon продают футболки с призывом освободить Дурова

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На крупнейшем американском маркетплейсе Amazon после задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова появились в продаже футболки с призывом отпустить бизнесмена из-под стражи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

На американском маркетплейсе за футболку с надписью «свободу Дурову; конфиденциальность – не преступление» (Free Durov; Privacy is not a crime) просят 18,87 долларов. Также в продаже есть майки (по цене футболок), толстовки (за 31,87 долларов) и худи (за 33,87 долларов). Одежда с хэштегом #FreeDurov также есть в продаже.

Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что Дурову продлили арест.

Amazon - крупнейшая американская компания, специализирующаяся в основном на электронной коммерции.