Прокуратура Парижа снова продлила срок содержания Дурова под стражей

Основатель Telegram Павел Дуров останется под стражей во Франции еще на 48 часов. Заявление об этом опубликовала сегодня, 27 августа, прокуратура Парижа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как информирует агентство Reuters, Дурова оставят под стражей в рамках расследования дела о киберпреступлениях.

Гендиректора Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа, когда он прилетел в Париж из Азербайджана. 26 августа французские судебные власти продлили срок его содержания под стражей.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест был частью «продолжающегося судебного расследования», добавив, что это «ни в коем случае не политическое решение».

В заявлении Telegram говорится, что «абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления на этой платформе».

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