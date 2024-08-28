Спецслужбы Франции и ОАЭ взломали мобильный Дурова в 2017 году

В мире
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Айман Аманжолова
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В 2018 году президент Франции Эмманюэль Макрон встречался с Павлом Дуровым и предлагал ему перенести штаб-квартиру Telegram в Париж

Фото: иллюстративное Kazpravda.kz

Спецслужбы Франции и ОАЭ в 2017 году провели совместную операцию по взлому телефона сооснователя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

По их информации, эта операция под кодовым названием «Пурпурная музыка» (Purple Music) прошла на фоне «крайней обеспокоенности» французских властей тем, что террористическая группировка «Исламское государство» «использовала Telegram для вербовки и планирования терактов».

Источники издания утверждают, что компания Дурова в течение долгого времени игнорировала связанные с этим повестки и судебные приказы, которые приходили на ее электронный адрес. Telegram, в свою очередь, заявляет, что его деятельность не противоречит положениям Акта о цифровых услугах ЕС. По оценкам издания, также отсутствуют признаки того, что операция по взлому телефона Дурова каким-либо образом связана с его задержанием французскими властями.

Ранее WSJ сообщила, что в 2018 году президент Франции Эмманюэль Макрон встречался с Дуровым и предлагал ему перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, однако бизнесмен отказался. По информации издания, тогда же французский лидер обсуждал с Дуровым предоставление ему гражданства этой страны.

Гендиректора Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа, когда он прилетел в Париж из Азербайджана. 26 августа французские судебные власти продлили срок его содержания под стражей. 27 августа продлили снова.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест был частью «продолжающегося судебного расследования», добавив, что это «ни в коем случае не политическое решение».

В заявлении Telegram говорится, что «абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления на этой платформе».

На крупнейшем американском маркетплейсе Amazon появились в продаже футболки с призывом отпустить бизнесмена из-под стражи.

#арест #Париж #Telegram #Павел Дуров

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