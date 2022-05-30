"Следствие разберётся" – Елбасы о судьбе "Назарбаев Фонда"

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эксклюзивном интервью политологу Данияру Ашимбаеву ответил на критику в адрес деятельности Назарбаев Университета, а также курирующего его Фонда, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В 2011 году мной был подписан закон о статусе «Назарбаев Университета», «Назарбаев Интеллектуальных школ» и «Назарбаев Фонда». В нем четко прописано, что создаваемый фонд – это некоммерческая организация, созданная исключительно для обеспечения финансирования деятельности Назарбаев Университета и Интеллектуальных школ. Многие университеты мира имеют эндаумент фонды. Наш фонд аналогичен им», - сказал Нурсултан Назарбаев.

При этом, по его словам, существует еще Фонд Нурсултана Назарбаева, который был создан в 2000 году. Данный фонд занимается не только образовательной, но и социальной, культурной, международной и благотворительной деятельностью. Среди них - инициатива Astana Club, «Қамқорлық», «Ел үміті».

Нурсултан Назарбаев отметил, что например, в рамках направления «Қамқорлық» в регионах страны было открыто 8 реабилитационных центров, которые ежегодно способны оказывать помощь порядка 5 тысячам детей с врожденными пороками развития, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы. Также в целях поддержки инклюзивного образования было открыто 16 специализированных кабинетов в общеобразовательных школах.

Тогда как в рамках инициативы «Ел үміті» реализуется ряд образовательных проектов, цель которых поиск и поддержка талантливых молодых казахстанцев.

Также, добавил он, при Фонде осуществляют свою деятельность Институт мировой экономики и политики (ИМЭП), который стал экспертной площадкой для обсуждения региональных и глобальных задач современного мира, и Фонд развития государственного языка.

Кроме того, при Фонде создан ІТ-Совет для поддержки цифровых инноваций. Его цель – помощь казахстанской молодежи в запуске собственных IТ-проектов, выходе их на глобальный рынок.

«Эти два фонда работают как самостоятельные и не связанные друг с другом некоммерческие организации. Непосредственно вопросами управления финансами Назарбаев Университета, его инвестиционной деятельностью, в том числе и связанной с отдельными финансовыми институтами страны, занимался Попечительский совет вуза. Председателем Совета стал Карим Масимов, занимающий на тот момент пост премьер-министра. Таким образом, именно в его компетенцию входила финансовая деятельность и вуза и связанных с ним структур, в числе которых оказались и отдельные финансовые организации. В отношении Карима Масимова сейчас ведутся следственные действия, и я думаю, что правоохранительные органы разберутся и по этому направлению его работы», - резюмировал Нурсултан Назарбаев.