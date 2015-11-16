​Следующие игры – на выезде

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Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

Пятую победу подряд одержали астанинцы на новой арене в Астане в рамках регулярного первенства КХЛ. В этот раз со счетом 4:3 «барсы» одолели принци­пиального соперника по турнирной таблице – команду «Адмирал» из Владивостока.

Дальневосточники сражались очень неплохо – дважды вели в счете, но устоять перед натиском «хищников» не смогли. Проигрывая к 44-й минуте со счетом 2:3 (в составе нашей команды результативными атаками отметились Роман Савченко и Киттон Эллерби), «барсы» все же нашли в себе силы переломить ход встречи и за 10 минут до финального свистка усилия­ми Максима Худякова сравняли счет, а за 4 минуты до окончания основного времени победный гол-красавец забил Вадим Краснослободцев.

Теперь «Барысу» предстоит очень сложная выездная серия – сегодня в Москве клуб сыграет со «Спартаком», в четверг в Санкт-Петербурге – со СКА и в субботу в Хельсинки – с «Йокеритом». Напомним, что эти три клуба недавно побывали в Астане и потерпели поражение от казахстанской команды. Возьмут ли они нынче реванш, или же «барсы» продолжат победную серию, узнаем в ближайшее время.

Кстати, после переговоров делегации КХЛ в Китае с местными руководителями федерации хоккея стало известно о том, что уже едва ли не со следующего сезона в Лигу может войти клуб из Поднебесной. Наши восточные соседи озабочены подготовкой к Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине, и решили форсировать события.

...Победами отметились казахстанские клубы и в ВХЛ. В Караганде «Сарыарка» в серии буллитов со счетом 2:1 взяла верх над воскресенским «Химиком», а в Усть-Каменогорске «Торпедо» (тоже в серии послематчевых бросков) со счетом 2:1 одолело ХК «Рязань». Таким образом, в регулярном первенстве восточноказахстанцы закрепились на 13-й позиции, а «беркуты» поднялись на 15-е место.

Немного не повезло «снежным барсам», которые в гостях сыграли с «омскими ястребами» и уступили им в серии буллитов – 2:3. В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами – на гол «пернатых хищников» ответил «барс» Дмитрий Гурков. На 38-й минуте хозяева во второй раз вышли вперед, но на 51-й наша команда отыгралась усилиями Артема Ананичева. Основное время матча так и закончилось вничью, а в серии буллитов точнее оказались россияне.

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