Слова Главы государства Касым-Жомарта Токаева о второй республике, которые он озвучил в ходе поздравления граждан с Наурызом, разъяснил Госсекретарь РК Ерлан Карин, сообщает Kazpravda.kz.

"Поздравляя алматинцев с праздником Наурыз, Президент использовал в своей речи новое определение – «Вторая республика». В связи с этим некоторые эксперты задаются вопросом, что подразумевается под этим понятием и как оно соотносится с ранее заявленным концептом «Новый Казахстан». Фактически, эти две идеологемы имеют одну суть, различаясь лишь в акцентах", – написал Карин в Telegram.

По его словам, Новый Казахстан – это образ будущего нашей страны в целом, в рамках которого речь идет о необходимости обновления общественных ценностей и формирования нового качества нации.

"Соответственно, это не значит, что мы сразу после январских событий или после Послания начали автоматически как бы уже жить в Новом Казахстане. Выдвигая концепт «Новый Казахстан», Президент обозначил новую цель нациестроительства на ближайшую перспективу. Построение Нового Казахстана невозможно в один момент, в одночасье. Это глубокий и долгий процесс общественной трансформации", – продолжил Госсекретарь.

Вместе с тем, по его словам, после того как Президент озвучил в Послании новые приоритеты политических реформ многим стало ясно, что речь идет о формировании принципиально нового конституционного баланса между институтами власти.

"Это касается его инициативы об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. В рамках реализации текущего Послания Главы государства изменения предполагаются в более чем 30 статьях Конституции и 20 законах. Это очень масштабный план реформ. Намеченные новации существенно изменят всю конфигурацию политической системы. Фокус сделан на расширении участия граждан в управлении государством, формировании новой политической культуры.



Поэтому можно говорить не только о начавшейся смене модели государственного управления, но и об изменении парадигмы государственного и общественного развития. И сегодня для более четкого обозначения этого процесса Президент использовал определение «Вторая республика». Причем Вторая республика – это уже вполне близкая и осязаемая цель, поскольку реализация выдвинутых Главой государства политических реформ планируется в течение этого года. Иными словами, Новый Казахстан – это обновление общества и нации, а Вторая республика – это обновление государственной модели", – заключил Карин.

Фото: malim.kz