Слово о малой родине

Авторы книги – родные братья, журналисты Адилет и Актилек Орынбасаровы. На посвященный выходу книги творческий вечер, который прошел в селе Теректы, пришли именитые поэты края, учителя, родные и друзья виновников торжества. Со сцены звучали песни и поздравления, авторы читали свои произведения о самом важном – о семье и родине, о дружбе и любви.

– Эта книга – второе издание моих стихов, для Актилека это первый опыт. Думаю, поэтичес­кий дар развил у нас дедушка по материнской линии. Когда мы были мальчишками, он любил нам читать произведения Махамбета Утемисова. Я пишу стихи с пятого класса, участ­вовал в различных творческих конкурсах, – рассказывает Адилет, с благодар­ностью вспоминая школьных учителей и преподавателей вуза, которые также привили любовь к поэзии.

О людях труда, о сегодняшнем дне села братья пишут не только в стихах. Адилет вот уже десять лет работает в районной газете «Теректі жаңалығы – Теректинская новь», из них третий год – редактором. Актилек – корреспондент районки «Шугыла» в Жанибекском районе.

Новый сборник посвящен малой родине поэ­тов – Индерборскому району Атырауской области. Пока он напечатан небольшим тиражом при поддержке акимата Теректинского района, помощь при его издании оказали и предприниматели Индерборского района. Творчес­ким нас­тавником поэтов стала поэтесса, лау­реат государственной премии РК Акуштап Бактыгереева. Она подсказывала молодым коллегам по перу идеи названия, дизайна книги, она же написала предисловие, отметив, что в сборнике собраны стихотворения уже сос­тоявшихся поэтов.

В числе почетных гос­тей была и учитель Нургуль Каримовна Утегенова, приехавшая из Индера поздравить своих учеников с этим знаменательным событием. Вместе с поэтессой они перерезали символичные ленты на стопках новых сборников, пожелав молодым поэтам вдохновения и творческого роста.