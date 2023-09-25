Сложные операции перенесли девушки-строители, пострадавшие при пожаре в школе Тараза

Сложные операции двум девушкам-строителям, получившим тяжелые травмы во время пожара в школе Тараза, провели столичные хирурги, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

Фото: пресс-служба управления здравоохранения Жамбылской области

Напомним, пожар произошел 17 сентября в кабинете на 3-м этаже средней школы №44 в Таразе, где в полночь велись строительные работы. Пострадали 5 строителей.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области, шестые сутки в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии городской многопрофильной больницы в тяжелом состоянии находятся 2 пациентки 21 и 22 лет, которые, спасаясь от пожара, получили тяжелые травмы.

«Обе девушки получили множественные политравмы, травматический шок 1-2 степени. Пострадавшая А. получила переломы рук, ребер, тазовых костей, ушиб легких. Что касается Т., то она получила закрытый перелом позвонков со смещением, переломы голени, пяточной кости. Состояние их при поступлении оценивалось как тяжелое, стабильное, в динамике без ухудшения, гемодинамика стабильная, сознание ясное», – рассказала руководитель пресс-службы областного управления здравоохранения Толкын Омирбаева.

Оперировали пациенток столичные травматологи Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н. Батпенова.

Пациентке Т. проведена декомпрессивно-стабилизирующая операция на позвоночнике, устранены деформация и сдавление спинного мозга, восстановлена твердая мозговая оболочка. Также при помощи имплантов, введенных внутрь костно-мозгового канала, зафиксированы отломки большеберцовой кости левой голени, винтами соединены костные фрагменты пяточной кости правой стопы.

Второй пациентке А. столичные хирурги-травматологи провели малоинвазивную стабилизацию поясничного отдела позвоночника, вторичную хирургическую обработку пяточной кости левой стопы, соединив костные фрагменты.

«Общее состояние обеих пациенток тяжелое, обусловленное политравмой и объемом перенесенных операций, в динамике без ухудшений. Движение и чувствительность пальцев стоп сохранились. Пальцы стоп на ощупь теплые, ощущается пульсация на периферических сосудах. Интенсивная терапия и динамическое наблюдение продолжаются», – заключили в управздраве.